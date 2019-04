14:30 Uhr

Toni Kroos reagiert bei Twitter auf Gerüchte um Wechsel zu PSG

Abschied? Toni Kroos wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Paris Saint Germain in Verbindung gebracht.

Erst Manchester. Jetzt Paris. Die Wechsel-Spekulationen um Toni Kroos reißen nicht ab. Jetzt hat der Star von Real Madrid auf die andauernden Gerüchte reagiert.

Am Ende dieser Spielzeit wird Ex-FC Bayern-Star Toni Kroos zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit ohne wichtige Trophäe dastehen. Im Pokal war er mit Real Madrid gegen Barca im Halbfinale in zwei Partien deutlich unterlegen.

In der Champions League schieden die Madrilenen, die zuletzt dreimal in Folge den Titel geholt hatten, überraschend im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam aus. In der spanischen Liga belegen sie mit 13 Punkten Rückstand auf den FC Barcelona nur Platz drei.

Deshalb planen "Los Blancos" einen radikalen Umbau des Kaders - der auch Kroos betreffen könnte. Laut spanischen Medien soll der 29-Jährige deshalb trotz Vertrags bis 2022 einen Wechsel im Sommer planen. Seine Mission in Madrid sei beendet, berichtet die klubnahe As.

Paris und Manchester United sollen an Kroos dran sein

Schon länger bekannt ist, dass Manchester United großes Interesse am Ex-FC Bayern-Star haben soll. Nun soll sich auch Paris Saint-Germain um den Weltmeister von 2014 bemühen. Als mögliche Ablösesumme werden 80 Millionen Euro gehandelt.

Um Kroos einen Wechsel an die Seine schmackhaft zu machen, sollen die Pariser bereit sein, sein ohnehin schon üppiges Gehalt (angeblich 20 Millionen Euro pro Spielzeit) nochmal um 50 Prozent zu erhöhen. Kroos dementierte diese Meldung aber umgehend, schrieb auf Twitter: "Absolut falsche Informationen."

