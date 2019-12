07:39 Uhr

Trainingsauftakte und Trainingslager der 18 Bundesligisten

Als erster Fußball-Bundesligist ist Hertha BSC in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet.

Nach dem nicht-öffentlichen Trainingsauftakt am Sonntag versammelt Trainer Jürgen Klinsmann das Team der Berliner am heutigen Montag (10.00 Uhr) erstmals wieder auf dem heimischen Übungsplatz. Am 2. Januar folgen fünf weitere Vereine aus der höchsten deutschen Spielklasse. Eine Übersicht: (dpa)

Verein Ziel Trainingsl. Datum Trainingsl. Trainingsauftakt FC Bayern Katar 4. bis 10. Januar 4. Januar Bor. Dortmund Marbella / Spanien 4. bis 12. Januar 3. Januar RB Leipzig x x 6. Januar Bayer Leverkusen La Manga/ Spanien 4. bis 11. Januar 3. Januar Bor. M'gladbach Jerez/ Spanien 5. bis 11. Januar 4. Januar VfL Wolfsburg Almancil/ Portugal 4. bis 11. Januar 4. Januar (Abreise ins TL) Eintr. Frankfurt Florida / USA 2. bis 10. Januar 2. Januar Werder Bremen Mallorca / Spanien 3. bis 11. Januar 2. Januar TSG 1899 Hoffenheim Marbella / Spanien 3. bis 10. Januar 3. Januar Fort. Düsseldorf Marbella / Spanien 4. bis 11. Januar 3. Januar Hertha BSC Florida / USA 2. bis 10. Januar 29. Dezember Mainz 05 Estepona / Spanien 5. bis 12. Januar 3. Januar SC Freiburg Sotogrande/ Spanien 6. bis 12. Januar 3. Januar Schalke 04 Fuente Alamo/ Spanien 3. bis 9. Januar 2. Januar FC Augsburg Malta 5. bis 11. Januar 4. Januar 1. FC Köln Benidorm / Spanien 4. bis 11. Januar 4. Januar SC Paderborn x x 2. Januar Union Berlin Alicante / Spanien 4. bis 12. Januar 2. Januar

Winterfahrplan in der Fußball-Bundesliga

Verein Ziel Trainingsl. Datum Trainingsl. Trainingsauftakt FC Bayern Katar 4. bis 10. Januar 4. Januar Bor. Dortmund Marbella / Spanien 4. bis 12. Januar 3. Januar RB Leipzig x x 6. Januar Bayer Leverkusen La Manga/ Spanien 4. bis 11. Januar 3. Januar Bor. M'gladbach Jerez/ Spanien 5. bis 11. Januar 4. Januar VfL Wolfsburg Almancil/ Portugal 4. bis 11. Januar 4. Januar (Abreise ins TL) Eintr. Frankfurt Florida / USA 2. bis 10. Januar 2. Januar Werder Bremen Mallorca / Spanien 3. bis 11. Januar 2. Januar TSG 1899 Hoffenheim Marbella / Spanien 3. bis 10. Januar 3. Januar Fort. Düsseldorf Marbella / Spanien 4. bis 11. Januar 3. Januar Hertha BSC Florida / USA 2. bis 10. Januar 29. Dezember Mainz 05 Estepona / Spanien 5. bis 12. Januar 3. Januar SC Freiburg Sotogrande/ Spanien 6. bis 12. Januar 3. Januar Schalke 04 Fuente Alamo/ Spanien 3. bis 9. Januar 2. Januar FC Augsburg Malta 5. bis 11. Januar 4. Januar 1. FC Köln Benidorm / Spanien 4. bis 11. Januar 4. Januar SC Paderborn x x 2. Januar Union Berlin Alicante / Spanien 4. bis 12. Januar 2. Januar

Winterfahrplan in der Fußball-Bundesliga

Themen folgen