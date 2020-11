vor 51 Min.

Trainingszoff bei Schalke 04: Einheit abgebrochen

Beim krisengebeutelten FC Schalke 04 hat eine Auseinandersetzung auf dem Platz für ein vorzeitiges Trainingsende gesorgt.

Stürmer Vedad Ibisevic und Co-Trainer Naldo sind am Sonntag während der Einheit aneinandergeraten. Dies berichtet der TV-Sender Sky.

Zu Handgreiflichkeiten kam es aber nicht, dennoch mussten sie von Profis des Fußball-Bundesligisten getrennt werden. Auslöser sollen lautstarke Anweisungen des Ex-Profis Naldo gewesen sein. Das Training wurde daraufhin am Tag nach der 0:2-Pleite gegen den VfL Wolfsburg abgebrochen.

Zuvor soll es nach dem Bericht schon in der Kabine zum Disput zwischen Cheftrainer Manuel Baum und Spielern gekommen sein, die sich über ihre Auswechslung an Vortag geärgert hätten. Ein Clubsprecher wollte auf Anfrage "so etwas generell nicht kommentieren".

Für die Schalker war die Niederlage am Samstag bereits die 24. Liga-Partie nacheinander ohne Sieg. Aber die Fans, die derzeit nicht zu den Spielen dürfen, wollen zumindest über den Nachrichtendienst Twitter ihre Solidarität zeigen. Anhänger sind aufgerufen, einen Video-Clip mit einer "positiven Botschaft im Schalke Trikot" zu drehen und zu senden. Die Initiatoren wollen zeigen, "dass wir Fans weiterhin in dieser schwierigen Situation zur Mannschaft stehen."

