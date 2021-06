Inter Mailand verpflichtet Ex-Bundesliga-Profi Calhanoglu

Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat wie erwartet den früheren Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu verpflichtet.

Der Mittelfeldmann unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wie der Club mitteilte. Der türkische Nationalspieler spielte zuletzt vier Jahre für Inters Stadtrivalen AC Mailand, sein Vertrag dort wäre am Ende des Monats ausgelaufen. Einem Bericht von Sky Italia zufolge hatte Inter dem 27-Jährigen nun ein höheres Gehalt und mehr Bonuszahlungen geboten als AC Milan.

Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte in der Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Die laufende EM war eine Enttäuschung für ihn. Mit der Türkei schied er am Sonntag nach der dritten Niederlage im dritten Vorrunden-Spiel gegen die Schweiz aus.

Calhanoglu könnte bei Inter die Rolle von Spielmacher Christian Eriksen übernehmen, der während der ersten EM-Partie der Dänen einen Herzstillstand erlitt und auf dem Platz wiederbelebt werden musste. Der 29-Jährige bekam mittlerweile einen ICD-Defibrillator eingesetzt und durfte das Krankenhaus in Kopenhagen verlassen. Laut Statuten dürfte Eriksen in der italienischen Liga nicht mit einem solchen ICD-Gerät zum Einsatz kommen. Ob er dies aber dauerhaft im Körper behalten muss und wann er überhaupt wieder fähig und bereit für den Leistungssport ist, lässt sich aktuell noch nicht seriös einschätzen.

