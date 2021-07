Lukas Podolski offenbar vor Wechsel zu Gornik Zabrze

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski steht offenbar vor einem Wechsel zum polnischen Fußball-Erstligisten Gornik Zabrze.

Wie mehrere Medien online übereinstimmend berichteten, soll der Weltmeister von 2014 dort einen Einjahresvertrag unterschreiben. Als Hinweis auf den bevorstehenden Wechsel des 36-Jährigen werden kurze Videos gewertet, die sowohl der Club als auch der Stürmer veröffentlichten.

Im Gornik-Clip heißt es "The legend countinues...", bei Podolski "The saga continues". Zudem spielt in beiden Kurzvideos Podolskis Rückennummer 10 eine zentrale Rolle, die jeweils mit einem charakteristischen Querstrich durch die Null aufs Trikot gedruckt ist.

Der in Polen geborene Podolski hatte zuletzt eine Saison lang für Antalyapor in der Türkei gespielt und ist nach Auslaufen seines Vertrages seit 1. Juli vereinslos. Zabrze wäre für den 130-maligen Nationalspieler die achte Station seiner Profi-Karriere. Gornik hatte in der vorigen Saison den zehnten Platz in der Meisterschaft belegt.

