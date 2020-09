11:40 Uhr

UEFA Super Cup: Bayern vs. Sevilla live im TV & Stream

Bayern tritt gegen Sevilla im Super Cup 2020 in der Budapester Puskás Aréna vor Zuschauern an. Wie die Partie von zu Hause aus zu sehen ist, live im Free-TV oder Stream, das erfahren Sie hier.,

Bayern München tritt am 24. September 2020 gegen den FC Sevilla im UEFA Super Cup 2020 an. Wann Sie das Spitzenspiel live im TV & Stream sehen können, erfahren Sie hier.

FC Bayern München vs. FC Sevilla: Beim UEFA Super Cup treten jedes Jahr der Gewinner der Champions League gegen den Sieger der Europa League an. Nach dem 1:0 Sieg im Champions League Finale gegen Paris Saint Germain trifft Bayern auf Sevilla, das mit 3:2 gegen Inter Mailand aus dem Europa League Finale ging. Die Partie wird am 24. September 2020 in der Puskas-Arena in Budapest ausgetragen. Wo das Spiel des UEFA Super Cups 2020 live im TV und Stream übertragen wird und welche Fußball-Stars auf dem Platz stehen, das erfahren Sie hier.

UEFA Super Cup 2020: Termin, Datum & Uhrzeit

Wann : 24. September 2020, 21 Uhr

: 24. September 2020, 21 Uhr Wer : FC Bayern München vs. FC Sevilla

: vs. Wo : Puskas-Arena in Budapest

: Puskas-Arena in Moderator: Sebastian Hellmann

Experte : Lothar Matthäus

: Kommentator: Wolff Fuss

UEFA Super Cup: Bayern München vs. FC Sevilla live im TV & Stream

Der UEFA Super Cup wird am 24. September, ab 21 Uhr, in Budapest ausgetragen. Aller Voraussicht nach werden bis zu 20.000 Fans das Spiel live im Stadion mitverfolgen können, das hat der europäische Fußballverband beschlossen. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst Sky überträgt das Spiel um den europäischen Super Cup live. Über das Sky Sport Abo als das Sky Supersport Ticket ist das UEFA Super Cup Finale FC Bayern gegen FC Sevilla live zu sehen. Anstoß des UEFA Supercups ist um 21 Uhr, ab ca. 20 Uhr startet Sky bereits mit der Vorberichterstattung, die teilweise auch im Free-TV auf Sky Sport News HD zu sehen sein wird. Als Experte ist Lothar Matthäus vor Ort, Kommentator Wolff Fuss begleitet die Partie und Moderator Sebastian Hellmann führt die Gespräche. Auch der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Rechte am Super Cup gesichert und überträgt das Spiel live aus Budapest. In den vergangenen Jahren hatten zudem Eurosport und das ZDF den UEFA Super Cup übertragen. Konkrete Informationen dieser Sender stehen derzeit noch aus. Wir informieren Sie über etwaige Änderungen aber an dieser Stelle.

Super Cup Tickets: UEFA Super Cup mit Zuschauern im Stadion

Das Fußballspiel FC Bayern München vs. FC Sevilla findet erstmals wieder vor einer Fankulisse von etwa 20.000 Fans statt. Als eine Art "Pilotspiel" will die Europäische Fußball Union UEFA diese Partie nutzen. Vor allem der Einfluss der Zuschauer auf die medizinischen Protokolle sei ein Ergebnis, das sich die Verantwortlichen von den Testspielen erhoffen. Die Notwendigkeit strenger Hygiene- und Sanitärmaßnahmen wurde von den UEFA Mitgliedsverbänden dabei aber einheitlich betont. Der FC Bayern erhält für seine Fans ein Ticketkontingent von etwa 3000 Tickets, auf die sich Mitglieder des FC Bayern bis zum 8.9.2020 bewerben konnten. Die Ticketabgabe war auf 2 Tickets pro Bestellung limitiert und findet ausschließlich über die Ticket-Plattform der UEFA statt.

