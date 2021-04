VfB Stuttgart verlängert mit Mangala bis 2024

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit dem derzeit verletzten Mittelfeldspieler Orel Mangala vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Das neue Arbeitspapier des 23 Jahre alten Belgiers läuft nun bis zum 30. Juni 2024, wie die Schwaben mitteilten.

Mangala war 2017 vom RSC Anderlecht nach Stuttgart gewechselt und ist beim Erstliga-Aufsteiger Stammspieler und Leistungsträger.

"Orel hat sich in den vergangenen Jahren überaus positiv entwickelt", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Er bringt nach unserer Überzeugung alle Voraussetzungen mit, um ein absoluter Top-Spieler zu werden."

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich Mangala nach seinem gerade auskurierten Muskelfaserriss erneut am Oberschenkel verletzt hat. Der 23-Jährige steht dem VfB deswegen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung und wird auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund fehlen.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-141793/2 (dpa)

Bundesliga-Spielplan

Kader VfB Stuttgart

VfB-Mitteilung