WM-Gastgeber Katar nimmt an Europa-Qualifikation teil

Zürich/Nyon (dpa) - Gastgeber Katar nimmt Medienberichten zufolge an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teil.

Das sei das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Europäischen Fußball-Union UEFA und dem asiatischen Kontinentalverband AFC, schreibt die Internetzeitung "The Independent".

Die Nationalmannschaft des Emirats soll so Wettkampfpraxis für die Endrunde im eigenen Land (21. November bis 18. Dezember) sammeln. Dass Punkte gegen Katar für die europäischen Nationen zählen, ist unwahrscheinlich. Die UEFA bestätigte die Pläne zunächst nicht.

Dem Bericht zufolge könnte Katar in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, und Aserbaidschan einsortiert werden.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation in der Gruppe J auf Rumänien, EM-Viertelfinalist Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein, wie die Auslosung am Montagabend in Zürich ergeben hatte. Pläne, dass Katar auf dem Weg zur eigenen WM an Qualifikationsrunden teilnimmt, sind nicht neu. Ursprünglich war es dabei aber um die Ausscheidungsspiele in Asien gegangen.

Die Europa-Qualifikation beginnt im kommenden März, der letzte Spieltag findet im November statt. Nur die zehn Gruppensieger lösen direkt ihr WM-Ticket, die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.

