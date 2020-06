vor 32 Min.

WM-Held Götze im Vaterglück: Sohn Rome kam am Freitag zur Welt

Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin sind seit Freitag stolze Eltern. Borussia Dortmund gratulierte auf Twitter zur Geburt des kleinen Rome.

Fußball-Weltmeister Mario Götze ist zum ersten Mal Vater geworden. Bereits am Freitag brachte seine Frau Ann-Kathrin (30) einen Jungen zur Welt. "Wir sind mehr als gesegnet. Rome und seiner Mutter geht es gut", schrieb der 28-Jährige am Montag auf Instagram zu einem Foto, das die Hände der kleinen Familie zeigt. "Herzlich willkommen, Rome. Alles Gute Euch Dreien!", gratulierte Götzes Arbeitgeber Borussia Dortmund via Twitter.

Der Sohn von @MarioGoetze erblickte am vergangenen Freitag das Licht der Welt. Mutter und Kind sind wohlauf.



Alles Gute Euch Dreien! pic.twitter.com/yBhf9cTbfW — Borussia Dortmund (@BVB) June 8, 2020

Götze und Borussia Dortmund verlängern Vertrag nicht

Götze, der beim WM-Sieg 2014 in Brasilien das Siegtor gegen Argentinien schoss, hatte am Samstag beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC wegen der Geburt gefehlt.

Götzes Vertrag bei den Borussen läuft nach dem Saisonende aus. "Wir sind übereingekommen, dass wir die Zusammenarbeit nach der Saison nicht fortsetzen werden", hatte Sportdirektor Michael Zorc vor Kurzem gesagt. Die Entscheidung habe man "gemeinsam getroffen. Wir sind in einer Situation, die für beide Seiten nicht zufriedenstellend ist." Bei BVB-Trainer Lucien Favre spielt der deutsche WM-Held keine Rolle mehr. Wohin es den Edeltechniker zieht, ist noch offen. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen