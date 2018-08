vor 23 Min.

Wann spielt Deutschland? Spielplan der Uefa Nations League 2018 Fußball

In der Ligaphase der Uefa Nations League trifft Deutschland auf Frankreich und die Niederlande.

Die Test- und Freundschaftsspiele finden 2018 in der Uefa Nations League statt. Spielplan, Termine und Gruppen stehen fest. Wann spielt Deutschland? Die Infos.

In der Ligaphase der Uefa Nations League 2018, die vom 6. September bis zum 20. November stattfindet, trifft Deutschland in vier Partien auf zwei Gegner: Frankreich und die Niederlande.

Die Mannschaften treten in Hin- und Rückrunde gegeneinander an. Wie genau die Uefa Nations League funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Nations League: Deutschland trifft als erstes auf Frankreich und die Niederlande

Zum Auftakt der Nations League darf das deutsche Team dann auch direkt ran: Am Donnerstag, 6. September 2018, trifft Deutschland um 20.45 Uhr auf Frankreich. Die Rückrunde findet am Dienstag, 16. Oktober 2018, um 20.45 Uhr statt.

Gegen Gegner Niederlande spielt Deutschland erstmals am Samstag, 13. Oktober 2018, um 20.45 Uhr. In der Rückrunde treffen Deutschland und die Niederlande erneut am Montag, 19. November 2018, aufeinander, ebenfalls um 20.45 Uhr.

Hier nun der offizielle Spielplan der Uefa mit allen Spieltagen und allen Partien der Nations League.

Nations League, Spieltag 1: Donnerstag, 6. September 2018

Liga A

20.45 Uhr: Deutschland - Frankreich (Gruppe 1)

Liga B

20.45 Uhr: Tschechische Republik - Ukraine (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Wales - Republik Irland (Gruppe 4)

Liga C

20.45 Uhr: Slowenien - Bulgarien (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Norwegen - Zypern (Gruppe 3)

Liga D

16.00 Uhr: Kasachstan - Georgien (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Lettland - Andorra (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Armenien - Liechtenstein (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Gibraltar - Mazedonien (Gruppe 4)

Nations League, Spieltag 1: Freitag, 7. September 2018

Liga A

20.45 Uhr: Italien - Polen (Gruppe 3)

Liga B

20.45 Uhr: Türkei - Russland (Gruppe 2)

Liga C

20.45 Uhr: Albanien - Israel (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Litauen - Serbien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Rumänien - Montenegro (Gruppe 4)

Liga D

18.00 Uhr: Aserbaidschan - Kosovo (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Färöer Inseln - Malta (Gruppe 3)

Nations League, Spieltag 1: Samstag, 8. September 2018

Liga A

18.00 Uhr: Schweiz - Island (Gruppe 2)

20.45 Uhr: England - Spanien (Gruppe 4)

Liga B

15.00 Uhr: Nordirland - Bosnien und Herzegowina (Gruppe 3)

Liga C

18.00 Uhr: Finnland - Ungarn (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Estland - Griechenland (Gruppe 2)

Liga D

18.00 Uhr: Weißrussland - San Marino (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Luxemburg - Moldawien (Gruppe 2)

Nations League, Spieltag 2: Sonntag, 9. September 2018

Liga A

20.45 Uhr: Frankreich - Niederlande (Gruppe 1)

Liga B

15.00 Uhr: Ukraine - Slowakei (Gruppe 1)

18.00 Uhr: Dänemark - Wales (Gruppe 4)

Liga C

18.00 Uhr: Bulgarien - Norwegen (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Zypern - Slowenien (Gruppe 3)

Liga D

18.00 Uhr: Georgien - Lettland (Gruppe 1)

18.00 Uhr: Mazedonien - Armenien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Liechtenstein - Gibraltar (Gruppe 4)

Nations League, Spieltag 2: Montag, 10. September 2018

Liga A

20.45 Uhr: Portugal - Italien (Gruppe 3)

Liga B

20.45 Uhr: Schweden - Türkei (Gruppe 2)

Liga C

20.45 Uhr: Schottland - Albanien (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Serbien - Rumänien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Montenegro - Litauen (Gruppe 4)

Liga D

20.45 Uhr: Andorra - Kasachstan (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Kosovo - Färöer Inseln (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Malta - Aserbaidschan (Gruppe 3)

Nations Leaguen, Spieltag 2: Dienstag, 11. September 2018

Liga A

20.45 Uhr: Island - Belgien (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Spanien - Kroatien (Gruppe 4)

Liga B

20.45 Uhr: Bosnien und Herzegowina - Österreich (Gruppe 3)

Liga C

20.45 Uhr: Ungarn - Griechenland (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Finnland - Estland (Gruppe 2)

Liga D

20.45 Uhr: San Marino - Luxemburg (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Moldawien - Weißrussland (Gruppe 2)

Nations League, Spieltag 3: Donnerstag, 11. Oktober 2018

Liga A

20.45 Uhr: Polen - Portugal (Gruppe 3)

Liga B

20.45 Uhr: Russland - Schweden (Gruppe 2)

Liga C

20.45 Uhr: Israel - Schottland (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Litauen - Rumänien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Montenegro - Serbien (Gruppe 4)

Liga D

20.45 Uhr: Färöer Inseln - Aserbaidschan (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Kosovo - Malta (Gruppe 3)

Nations League, Spieltag 3: Freitag, 12. Oktober 2018

Liga A

20.45 Uhr: Belgien - Schweiz (Gruppe 2)

20.45: Kroatien - England (Gruppe 4)

Liga B

20.45 Uhr: Österreich - Nordirland (Gruppe 3)

Liga C

20.45 Uhr: Griechenland - Ungarn (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Estland - Finnland (Gruppe 2)

Liga D

20.45 Uhr: Weißrussland - Luxemburg (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Moldawien - San Marino (Gruppe 2)

Nations Leagu, Spieltag 3: Samstag, 13. Oktober 2018

Liga A

20.45 Uhr: Niederlande - Deutschland (Gruppe 1)

Liga B

15.00 Uhr: Slowakei - Tschechische Republik (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Republik Irland - Dänemark (Gruppe 4)

Liga C

18.00 Uhr: Norwegen - Slowenien (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Bulgarien - Zypern (20:45)

Liga D

18.00 Uhr: Georgien - Andorra (Gruppe 1)

18.00 Uhr: Lettland - Kasachstan (Gruppe 1)

18.00 Uhr: Armenien - Gibraltar (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Mazedonien - Liechtenstein (Gruppe 4)

Nations League, Spieltag 4: Sonntag, 14. Oktober 2018

Liga A

20.45 Uhr: Polen - Italien (Gruppe 3)

Liga B

18.00 Uhr: Russland - Türkei (Gruppe 2)

Liga C

15.00 Uhr: Rumänien - Serbien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Israel - Albanien (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Litauen - Montenegro (Gruppe 4)

Liga D

18.00 Uhr: Aserbaidschan - Malta (Gruppe 3)

18.00 Uhr: Färöer Inseln - Kosovo (Gruppe 3)

Nations League, Spieltag 4: Montag, 15. Oktober 2018

Liga A

20.45 Uhr: Island - Schweiz (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Spanien - England (Gruppe 4)

Liga B

20.45 Uhr: Bosnien und Herzegowina - Nordirland (Gruppe 3)

Liga C

20.45 Uhr: Estland - Ungarn (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Finnland - Griechenland (Gruppe 2)

Liga D

20.45 Uhr: Weißrussland - Moldawien (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Luxemburg - San Marino (Gruppe 2)

Nations League, Spieltag 4: Dienstag, 16. Oktober 2018

Liga A

20.45 Uhr: Frankreich - Deutschland (Gruppe 1)

Liga B

20.45 Uhr: Ukraine - Tschechische Republik (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Republik Irland - Wales (Gruppe 4)

Liga C

20.45 Uhr: Norwegen - Bulgarien (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Slowenien - Zypern (Gruppe 3)

Liga D

16.00 Uhr: Kasachstan - Andorra (Gruppe 1)

18.00 Uhr: Armenien - Mazedonien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Lettland - Georgien (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Gibraltar - Liechtenstein (Gruppe 4)

Nations League, Spieltag 5: Donnerstag, 15. November 2018

Liga A

20.45 Uhr: Belgien - Island (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Kroatien - Spanien (Gruppe 4)

Liga B

20.45 Uhr: Österreich - Bosnien und Herzegowina (Gruppe 3)

Liga C

20.45 Uhr: Griechenland - Finnland (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Ungarn - Estland (Gruppe 2)

Liga D

16.00 Uhr: Kasachstan - Lettland (Gruppe 1)

20.45 Uhr: San Marino - Moldawien (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Luxemburg - Weißrussland (Gruppe 2)

Nations League, Spieltag 5: Freitag, 16. November 2018

Liga A

20.45 Uhr: Niederlande - Frankreich (Gruppe 1)

Liga B

20.45 Uhr: Slowakei - Ukraine (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Wales - Dänemark (Gruppe 4)

Liga C

20.45 Uhr: Zypern - Bulgarien (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Slowenien - Norwegen (Gruppe 3)

Liga D

20.45 Uhr: Andorra - Georgien (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Liechtenstein - Mazedonien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Gibraltar - Armenien (Gruppe 4)

Nations League, Spieltag 5: Samstag, 17. November 2018

Liga A

20.45 Uhr: Italien - Portugal (Gruppe 3)

Liga B

18.00 Uhr: Türkei - Schweden (Gruppe 2)

Liga C

15.00 Uhr: Serbien - Montenegro (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Albanien - Schottland (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Rumänien - Litauen (Gruppe 4)

Liga D

18.00 Uhr: Aserbaidschan - Färöer Inseln (Gruppe 3)

18.00 Uhr: Malta - Kosovo (Gruppe 3)

Nations League, Spieltag 6: Sonntag, 18. November 2018

Liga A

15.00 Uhr: England - Kroatien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Schweiz - Belgien (Gruppe 2)

Liga B

18.00 Uhr: Nordirland - Österreich (Gruppe 3)

Liga C

20.45 Uhr: Ungarn - Finnland (Gruppe 2)

20.45 Uhr: Griechenland - Estland (Gruppe 2)

Liga D

18.00 Uhr: San Marino - Weißrussland (Gruppe 2)

18.00 Uhr: Moldawien - Luxemburg (Gruppe 2)

Nations League, Spieltag 6: Montag, 19. November 2018

Liga A

20.45 Uhr: Deutschland - Niederlande (Gruppe 1)

Liga B

20.45 Uhr: Tschechische Republik - Slowakei (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Dänemark - Republik Irland (Gruppe 4)

Liga C

20.45 Uhr: Zypern - Norwegen (Gruppe 3)

20.45 Uhr: Bulgarien - Slowenien (Gruppe 3)

Liga D

18.00 Uhr: Andorra - Lettland (Gruppe 1)

18.00 Uhr: Georgien - Kasachstan (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Liechtenstein - Armenien (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Mazedonien - Gibraltar (Gruppe 4)

Nations League, Spieltag 6: Dienstag, 20. November 2018

Liga A

20.45 Uhr: Portugal - Polen (Gruppe 3)

Liga B

20.45 Uhr: Schweden - Russland (Gruppe 2)

Liga C

20.45 Uhr: Schottland - Israel (Gruppe 1)

20.45 Uhr: Serbien - Litauen (Gruppe 4)

20.45 Uhr: Montenegro - Rumänien (Gruppe 4)

Liga D

18.00 Uhr: Kosovo - Aserbaidschan (Gruppe 3)

18.00 Uhr: Malta - Färöer Inseln (Gruppe 3)

Wie geht es nach der Ligaphase bei der Uefa Nations League 2018 weiter?

Die jeweiligen Gruppensieger aus Liga A spielen in einem Final Four um den Sieg der Nations League. Die Auslosung findet Anfang Dezember 2018 statt. Der Austragungsort wird ebenfalls erst nach der Gruppenphase festgelegt.

Die Endrunde der Uefa Nations League findet vom 5. bis 9. Juni 2019 statt.

In Play-off-Spielen qualifizieren sich über die Nations League vier Nationalmannschaften für die Europameisterschaft 2020. Die Auslosung der Play-offs ist für den 22. November 2019 geplant.

Die Play-offs zur EM 2020 finden vom 26. bis 31. März 2020 statt. (sli)

