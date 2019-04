29.04.2019

Warum Leeds-Coach Bielsa dem Gegner ein Tor schenkte

Fußballtrainer Marcelo Bielsa vom englischen Zweitligisten Leeds United ist für seine Fairplay-Aktion im Spiel gegen Aston Villa gelobt worden. Was war passiert?

Eine sehr ungewöhnliche Szene hat sich beim Spiel Leeds United gegen Aston Villa am Sonntag abgespielt. Ein Spieler von Villa bleibt nach einem Zweikampf liegen, seine Mitspieler hörten mit dem Spielen auf und signalisierten dem ballführenden United-Spieler Tyler Roberts, dass er den Ball ins Aus befördern solle. Im ersten Moment schien er das dann auch zu machen, gab den Ball aber an Mateusz Klich ab. Der erzielte dann das 1:0. Doch das wiederrum gefiel Leeds Trainer Marcelo Biesla gar nicht - und er ordnete an, dass Villa ein Tor geschenkt wird.

Der frühere Arsenal-Trainer Arsène Wenger sprach von einer "bemerkenswerten Geste" und dankte Bielsa. "Sie spielen um die Premier League und es geht da um etwas", sagte Wenger beim Sender beIN Sports. "Die ganze Welt sollte sich das anschauen."

Nach Fairplay-Geste von Leeds: Arsène Wenger kritisiert die Spieler von Aston Villa

Der Franzose kritisierte zugleich Aston Villa. Die Villa-Profis hätten vor dem Führungstor von Leeds nicht einfach aufhören sollen zu spielen. "Leeds hat das ausgenutzt, damit haben sie sich schuldig gemacht." Ähnlich formulierte es die Zeitung Telegraph: "Fakt ist, dass die Villa-Spieler nicht hätten aufhören sollen - es war keine Kopfverletzung, der Schiedsrichter ließ weiterspielen - und es wäre besser für alle gewesen, wenn sie das getan hätten." Die Zeitung lobte Bielsas "große Integrität", ließ aber offen, ob der Trainer die richtige Entscheidung gefällt habe: "Es ist eine Grauzone."

Den wirklich das Spiel unterbrechen, kann nur der Schiedsrichter. Und meistens auch nur dann, wenn ein Spieler schlimmer verletzt ist. In der Regel spielen die meisten gegnerischen Mannschaften trotzdem aus eigenem Antrieb den Ball ins Aus.

Nicht alle mit der Fairplay-Geste vom Leeds-Trainer einverstanden

"Bielsa tut dem Spiel einen großen Gefallen", schrieb die Zeitung The Times, der Argentinier bringe "etwas Vernunft ins englische Tollhaus". Villas Trainer Dean Smith fand lobende Worte für seinen Gegenüber und dessen Entscheidung, die Respekt verdiene. Bielsa sagte nach dem Spiel, der englische Fußball sei eben "weltweit bekannt für seine Fairness".

Die Entscheidung, dem Gegner einfach so ein Tor zu schenken, gefiel aber bei Leeds nicht allen. Der United-Abwehrspieler Pontus Jansson versuchte als einziger, das 1:1 zu verhindern. Wie ein Libero versuchte er die zwei anstürmenden Villa-Spieler anzugreifen, schlug dann aber ins Leere, sodass Albert Adomah den Ball ins unbesetzte Tor schob.

Übrigens ging das Spiel am Ende auch 1:1 aus. Leeds hatte vor dem Spieltag sogar noch Ambitionen auf dem zweiten Tabellenplatz und damit Chancen auf einen direkten Aufstieg. (AZ/dpa)

