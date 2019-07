vor 34 Min.

Weltmeister-Trainerin Jill Ellis kündigt Rücktritt an

Drei Wochen nach dem Gewinn der Fußball-WM durch die US-Frauen hat Trainerin Jill Ellis ihren Rücktritt angekündigt.

"Veränderung ist etwas, das ich in meinem Leben immer angenommen habe, und für mich und meine Familie ist dies der richtige Moment", wurde die 52-Jährige auf der Webseite des Verbandes US Soccer zitiert. Ellis wird ihr Amt Anfang Oktober abgeben. Wer die Nachfolge antritt, ist laut US Soccer noch offen.

Ellis hatte den Posten als Frauen-Nationaltrainerin im Mai 2014 übernommen. Sie ist die erste Trainerin, die zweimal nacheinander die Frauen-WM gewann. Am 7. Juli hatte ihr Team mit einem 2:0 im Finale gegen die Niederlande erfolgreich den Titel verteidigt. Schon 2015 hatte die US-Auswahl in Kanada triumphiert.

"Die Möglichkeit, dieses Team zu coachen und mit diesen erstaunlichen Frauen zu arbeiten, war die Ehre des Lebens", sagte Ellis in ihrem Statement zum Rücktritt. In ihrer Amtszeit war sie bei 127 Länderspielen für das US-Team verantwortlich. Davon gewann die Mannschaft 102 Partien. Ellis bleibt dem Verband zumindest für ein Jahr als Botschafterin erhalten. Insgesamt arbeitet sie schon seit fast 20 Jahren bei US Soccer auf unterschiedlichen Positionen. (dpa)

Mitteilung US Soccer

