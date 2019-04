Wolfsburger Fußballfrauen vor Titel: Kantersieg über SC Sand

Meisterschaft "8 von 11"

Barça feiert 26. Titel - Müde Party mit Klopp im Blick

Mit dem Gewinn des achten Liga-Titels in elf Jahren vollbringt der FC Barcelona Erstaunliches. Lionel Messi sammelt zudem weiter Rekorde. Viel Cava wird am Camp Nou aber nicht getrunken. Man denkt fast nur an Jürgen Klopp und Liverpool.