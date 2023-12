Aberdeen - Eintracht Frankfurt: Übertragung der Conference League live im Free-TV?

Das Spiel Aberdeen - Frankfurt in der Conference League findet am letzten Spieltag der Vorrunde statt. Wir haben alle Infos rund um Übertragung, Termin und Bilanz.

Laut Spielplan der Conference League-Saison 2023/24 geht die Vorrunde mit dem 6. Spieltag zu Ende. Bevor die nächste Runde des Turniers beginnt, geht es für einige Teams noch um das Weiterkommen in die K.-o.-Runde der Play-offs. Nur die Teams auf den ersten beiden Plätzen ihrer Gruppen kommen weiter, alle anderen Teams scheiden aus der Conference League aus.

Beim letzten Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt geht es für kein Team mehr um das Weiterkommen: Der Europa-League-Sieger von 2022 aus Frankfurt ist bereits vor dem letzten Spieltag qualifiziert. Anders sieht es beim Gegner aus Schottland aus. Der FC Aberdeen hat keine Chancen mehr die Play-offs zu erreichen. Mit sechs Punkten Abstand auf den zweiten Platz, welchen die Eintracht belegt, gilt es für Aberdeen nur noch sich bestmöglich aus dem europäischen Wettbewerb zu verabschieden.

Sie möchten das Spiel zwischen Aberdeen und Frankfurt live im TV oder Stream mitverfolgen? Alle Informationen zur Partie und zur Übertragung, dem Termin und der Uhrzeit des Anpfiffs haben wir hier für Sie.

Aberdeen - Frankfurt in der Conference League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Anstoß der Partie in der Conference League erfolgt am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023. Ab 18.45 Uhr rollt der Ball im schottischen Aberdeen. Austragungsort ist das historische Pittodrie Stadium, das 1899 eröffnet wurde.

Aberdeen vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Conference League für die Saison 2023/24 liegt in den Händen von RTL. Alle Spiele der Conference League in dieser Saison werden exklusiv auf der Streamingplattform RTL+ gezeigt. Um Zugang zu diesem Angebot zu erhalten, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, das derzeit 6,99 Euro pro Monat kostet (Stand Dezember 2023). Interessierte haben die Möglichkeit, das Angebot vorab 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Während der Großteil der Partien in der Conference League 2023/24 über den Streamingdienst RTL+ übertragen wird, gibt es einige Ausnahmen: Einzelne Spiele werden im Free-TV auf RTL und Nitro ausgestrahlt. Allerdings ist das Rückspiel am 6. Spieltag zwischen Frankfurt und dem FC Aberdeen nicht im Free-TV verfügbar. Die exklusive Übertragung dieses Spiels erfolgt ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+.

Hier sind noch einmal die wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: FC Aberdeen - Eintracht Frankfurt , 6. Spieltag der Europa Conference League-Gruppenphase 2023/24

FC - , 6. Spieltag der Europa Conference League-Gruppenphase 2023/24 Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Stadion: Pittodrie Stadium , Aberdeen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt: Bilanz der Teams in der Conference League

Die Bilanz beim Duell ist laut fussballdaten.de folgendermaßen: Beim Rückspiel in der Conference League 2023/24 spielen Frankfurt und Aberdeen erst zum zweiten Mal gegeneinander. Zumindest in diesem europäischen Wettbewerb. Hier gewann Eintracht Frankfurt zu Hause mit 2:1. Doch dies war nicht das einzige internationale Spiel, denn die beiden trafen bereits 1979 zweimal aufeinander.

Damals noch im UEFA-Cup, dem Vorgänger-Wettbewerb der Europa League. Dort siegte Frankfurt einmal mit 1:0 und die andere Partie endete Unentschieden mit 1:1. Im direkten Vergleich hat Frankfurt also die Nase vorn - auch in das Match am Donnerstag geht die Eintracht als Favorit.