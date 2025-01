Hoffenheims Szalai wechselt nach Lüttich

Die TSG 1899 Hoffenheim verleiht ihren Bankdrücker Attila Szalai bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten Standard Lüttich. Dies teilte der nordbadische Fußball-Bundesligist mit. Der ungarische Nationalspieler war 2023 in den Kraichgau gekommen, konnte sich dort aber nie durchsetzen. In der vergangenen Saison war Szalai schon zur Rückrunde an den SC Freiburg verliehen. Der Vertrag des 26 Jahre alter Defensivspezialisten bei der TSG läuft noch bis 2027.

