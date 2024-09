Trauerfeier für Christoph Daum im Kölner Stadion

Mit einer Trauerfeier im Stadion des 1. FC Köln nehmen an diesem Donnerstag (15.30 Uhr) zahlreiche Menschen Abschied vom ehemaligen Bundesliga-Trainer Christoph Daum. Die Gedenkfeier wird gemeinsam von seinen Ex-Vereinen 1. FC Köln, VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen veranstaltet. «Dort, wo er zu Hause war, auf dem Spielfeld, auf dem grünen Rasen, ein letztes Mal vor vollen Rängen im RheinEnergieStadion», hieß es in der Mitteilung.

Neben seiner Familie werden auch Freunde, Bekannte und Weggefährten aus dem nationalen und internationalen Fußball an der Feier teilnehmen. Für Fans ist der Eintritt kostenlos.

Daum war am 24. August im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung an seinem Wohnort in Köln gestorben. Er hatte als Trainer zahlreiche Erfolge gefeiert. Neben der Meisterschaft mit Stuttgart (1992) gewann er dreimal die türkische Meisterschaft (1995 mit Besiktas Istanbul, 2004 und 2005 mit Fenerbahçe Istanbul), 1994 den türkischen Pokal mit Besiktas. Er holte 2003 mit dem FK Austria Wien in Österreich das Double.