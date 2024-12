FC Augsburg lange ohne Pedersen - Dahmen ersetzt Labrovic

Der FC Augsburg muss bis zum Jahresende auf Linksverteidiger Mads Pedersen (28) verzichten. Wie Trainer Jess Thorup vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beim Zweitligisten Karlsruher SC berichtete, muss sein dänischer Landsmann am Donnerstag wegen einer Leistenverletzung operiert werden. Voraussichtlich Anfang Januar soll Pedersen dann wieder zurück sein.

Da die Rückkehr von Dimitris Giannoulis (Adduktoren) noch unsicher ist, dürfte auf der linken Defensivseite Henri Koudossou wie zuletzt beim 1:0 gegen den VfL Bochum wieder in der Startelf stehen.

Dahmen ersetzt Labrovic

Im Tor setzt Thorup wie beim 3:0 in der 2. DFB-Pokal-Runde gegen den FC Schalke 04 auf Ersatzkeeper Finn Dahmen. Die etatmäßige Nummer eins, Nediljko Labrovic, sitzt auf der Bank. Diese Rollenverteilung zwischen Alltag in der Bundesliga und Cup-Wettbewerb will Thorup auch bei einem Weiterkommen beibehalten.

Für den Dänen zählt beim Aufstiegskandidaten KSC nur der erstmalige Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale seit der Saison 2018/19. «Wir müssen das Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen», betonte Thorup. «Es ist Pokalspiel, das eigene Gesetze hat und wir werden alles daran setzen, dass wir eine Runde weiterkommen», sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.