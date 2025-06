VfB startet auswärts - Duell mit Freiburg im September

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Nach dem Supercup-Duell mit dem FC Bayern Mitte August muss die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am 23./24. August beim 1. FC Union Berlin ran. Vor heimischem Publikum präsentieren sich die Schwaben eine Woche später gegen Borussia Mönchengladbach.

Den Bundesliga-Hit mit dem FC Bayern wird es erst Anfang Dezember geben - zunächst zu Hause beim VfB. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga nach den vorangehenden Appetithäppchen und dem Rätselraten für die Fans bekanntgab.

Das erste Duell mit dem SC Freiburg steigt am 3. Spieltag Mitte September im Breisgau. Der Sport-Club hat am ersten Spieltag den FC Augsburg mit dem Bundesliga-Trainer-Debütanten Sandro Wagner zu Gast. Anschließend geht es beim 1. FC Köln weiter.

Die TSG 1899 Hoffenheim reist zum Auftakt zu Bayer Leverkusen und bestreitet das erste Heimspiel anschließend gegen Eintracht Frankfurt. Der 1. FC Heidenheim legt gegen den VfL Wolfsburg los.

In der 2. Fußball-Bundesliga startet der Karlsruher SC am 2./3. August gegen Preußen Münster. Eine Woche später und noch vor der ersten DFB-Pokalrunde sind die Badener bei Hertha BSC.

Die genauen Ansetzungen folgen erst später. In der Bundesliga sollen die Spieltage eins bis fünf in der Woche vom 7. bis 11. Juli konkreter terminiert werden. In der 2. Liga sollen zumindest die ersten beiden Spieltage schon in der kommenden Woche angesetzt werden.

Die Deutsche Fußball Liga hat die Spielpläne für die 1. und 2. Liga veröffentlicht.