Schlägerei zwischen Fußballfans - Landfriedensbruch?

Dutzende Einsatzkräfte sind in München zu einer Schlägerei mit bis zu 30 Fußballfans ausgerückt. Als die Blaulichter zu sehen gewesen seien, seien die Menschen unter anderem in eine U-Bahn geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die betroffene Bahn wurde zwei Stunden angehalten und rund 70 Menschen in dem Zug nach und nach kontrolliert. Vier der Fans des FC Bayern München II waren den Angaben nach leicht verletzt.

Zudem wurden drei Fans des TSV 1860 München in der Nähe festgenommen. Den 26, 28 und 31 Jahre alten Männern wird gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch vorgeworfen. Wie viele Menschen an der Schlägerei beteiligt waren, war zunächst unklar. Die Polizei sprach von mindestens zehn Beteiligten, Zeugen hatten zwischen 20 und 30 Menschen gezählt.

Bei dem Einsatz waren ungefähr 40 Beamten und vier Hunde vor Ort - darunter auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK), wie ein Pressesprecher sagte. Weil die Fans sich aggressiv verhielten, hätten die Beamten mit der Nutzung von Schlagstöcken gedroht. Nach dem Ende der Maßnahmen durfte jeder wieder gehen.