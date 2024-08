Arminia Bielefeld – Hannover 96 beim DFB-Pokal: Termin, Uhrzeit & Übertragung live im TV oder Stream

Der DFB-Pokal ist seit Jahrzehnten ein bedeutender Wettbewerb im deutschen Fußball, der jährlich vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgetragen wird. Er wurde in der Saison 1935/36 erstmals ausgetragen, damals noch unter dem Namen „Tschammerpokal“ nach dem damaligen Reichssportführer. 1952 wurde er unter dem heutigen Namen wiederbelebt. Der Pokal wird allgemein als der zweitwichtigste Titel im deutschen Vereinsfußball angesehen, direkt nach der Meisterschaft in der Bundesliga. Besonders fesselnd ist der Pokal, da er nicht nur den Top-Vereinen, sondern auch den Mannschaften aus unteren Ligen die Gelegenheit bietet, sich in spannenden K.o.-Spielen zu beweisen. Überraschende Ergebnisse sind keine Seltenheit und tragen zur Attraktivität des Wettbewerbs bei. In der Saison 2023/24 beispielsweise sorgte der Drittligist Saarbrücken für eine dicke Überraschung, indem er den Zweitligisten Karlsruhe und die Bundesligisten Bayern, Frankfurt und Gladbach aus dem Turnier warf. Es gab auch einige zweistellige Ergebnisse, etwa FC Bayern München - DJK Waldberg (16:1 im Jahr 1997) oder auch – noch deutlich verblüffender – Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund (12:0 - das war 1977).

Die DFB-Pokal-Saison 2024/25 wird die 82. Austragung dieses traditionsreichen Wettbewerbs sein. Das Finale ist für den 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion geplant, wo es seit 1985 jedes Mal ausgetragen wird.

Der Pokalsieger erhält automatisch einen Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2025/26. Sollte sich der Pokalsieger jedoch bereits über die Bundesliga für die UEFA Champions League oder Europa League (Platz 1 bis 5) qualifiziert haben, rückt der Sechstplatzierte der Bundesliga 2024/25 in die Gruppenphase der Europa League vor. Der Siebtplatzierte bekommt dann den frei gewordenen Play-off-Platz in der UEFA Conference League. Bayer 04 Leverkusen ist der amtierende Titelträger. In der ersten Runde der aktuellen Saison trifft der Drittligist Arminia Bielefeld auf den Zweitligisten Hannover 96.

Wann findet das Spiel zwischen Bielefeld und Hannover statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man sie live verfolgen? Alle Informationen zum Match haben wir für Sie recherchiert.

Bielefeld gegen Hannover: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet das Spiel Arminia Bielefeld – Hannover 96 am Samstag, 17. August 2024, statt. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr in der Bielefelder SchücoArena.

In der 2. Liga startete der Spielplan für die aktuelle Spielzeit bereits am 2. August 2024. Auch die dritte Liga ist laut ihres Spielplanes seit diesem Tag im Gange.

Arminia Bielefeld - Hannover 96 live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 im Pay-TV übernimmt Sky. Im Free-TV sind von Fall zu Fall ARD und ZDF für die Ausstrahlung der Pokal-Spiele zuständig. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen werden insgesamt 15 Spiele übertragen, unter anderem die beiden Halbfinalspiele und natürlich das große Finale aus Berlin. Wenn man aber alle 63 Pokalspiele in voller Länge verfolgen möchte, braucht man ein Sky-Abo. Das Sport-Paket ist aktuell ab 25 Euro pro Monat zu bekommen (Stand: August 2024).

Die Übertragung des Pokal-Spiels zwischen Arminia Bielefeld und Hannover 96 läuft bedauerlicherweise nicht im Free-TV, es wird nur vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Es wird für diese Begegnung auch keinen kostenlosen Livestream geben. Sky-Kunden können das Spiel zwischen Bielefeld und Hannover aber über die Sky Go-App und überWOW live streamen.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen Arminia Bielefeld - Hannover 96 im Überblick:

Spiel: Arminia Bielefeld - Hannover 96, DFB-Pokal 2024/25, Runde 1

Datum: Samstag, 17. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr, Übertragung ab 17.50 Uhr

Ort: SchücoArena, Bielefeld

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky Sport 04

Übertragung im Livestream: WOW

Die Bilanz: Bielefeld vs. Hannover

Den Kollegen von fussballdaten.de haben wir diese Daten zu verdanken: Arminia Bielefeld und Hannover 96 sind sich bisher 41 Mal in edlem Wettstreit begegnet. Die Bilanz könnte ausgeglichener kaum sein: Die Männer aus Bielefeld haben 16 Mal gewonnen, die Niedersachsen verließen 15 Mal als Sieger Platz. Es gab folglich zehn Unentschieden. Beim Torverhältnis ist es ähnlich eng: 63:62 für die Hannoveraner. Wer wollte da eine seriöse Prognose wagen?