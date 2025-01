AS Rom vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Am 8. und letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase trifft die AS Rom heute auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel ist für beide Teams wichtig, denn während die Römer um den Einzug in die Play-offs kämpfen, möchte die Eintracht den direkten Einzug ins Achtelfinale sichern.

Die AS Rom musste am vorletzten Spieltag eine bittere 0:1-Niederlage bei AZ Alkmaar hinnehmen und steht mit 9 Punkten aus sieben Spielen auf Platz 21 der Europa-League-Tabelle. Damit ist das Team von Claudio Ranieri auf einen Sieg angewiesen, um die Chance auf ein Weiterkommen zu wahren. Dabei steht auch der frühere Weltmeister Mats Hummels, der im Sommer zur Roma wechselte, im Fokus. Am letzten Spieltag trifft er mit seiner Mannschaft auf Eintracht Frankfurt und seinen ehemaligen Mitspieler Mario Götze, mit dem er 2014 Weltmeister wurde.

Eintracht Frankfurt hingegen geht mit einer deutlich besseren Ausgangslage in die Partie: Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller liegt mit 16 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz und hat beste Chancen, direkt das Achtelfinale zu erreichen. Mit einem Sieg ist das direkte Weiterkommen sicher und nicht von anderen Ergebnissen abhängig.

Alle Infos zu Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie AS Rom vs. Eintracht Frankfurt finden Sie hier.

Rom vs. Frankfurt heute: Termin, Datum und Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Die Begegnung zwischen der AS Rom und Eintracht Frankfurt wird am heutigen Donnerstag, 30. Januar 2025, ausgetragen. Der Anstoß erfolgt abends um 21.00 Uhr. Laut dem Spielplan zur Europa League 2024/25 finden am entscheidenden achten Spieltag alle Partien gleichzeitig statt.

Austragungsort ist das Stadio Olimpico in Rom, das über 70.000 Zuschauer fasst und seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Fußballarenen Europas ist.

AS Rom - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream: EL-Übertragung bei RTL+

Die Übertragungsrechte für die UEFA Europa League 2024/25 liegen in Deutschland bei RTL. Die Partie von Eintracht Frankfurt wird dieses Mal nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt nur RTL+ das Spiel exklusiv im Live-Stream. Die Berichterstattung beginnt bereits ab 20.15 Uhr. Um die Partie zu sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes. Das parallel stattfindende Match zwischen Anderlecht und der TSG Hoffenheim läuft im Free-TV bei NITRO.

Hier die wichtigsten Infos zur Übertragung:

Spiel: AS Rom - Eintracht Frankfurt, Europa League 24/25, 8. Spieltag der Ligaphase

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: Stadio Olimpico, Rom

Übertragung im Free-TV : -

Übertragung im Pay-TV: RTL+

Übertragung im Live-Stream : RTL+

AS Rom gegen Eintracht Frankfurt heute - Die Bilanz der beiden Teams

Die AS Rom und Eintracht Frankfurt sind sich bisher noch nicht begegnet und treffen im Rahmen der EL-Ligaphase am 8. Spieltag erstmals aufeinander. Für die Römer, die in der Serie A zuletzt eine wechselhafte Form zeigten, ist die Ausgangslage denkbar knapp. Nach der Niederlage in Alkmaar stehen sie unter Zugzwang. Frankfurt konnte in der aktuellen Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League überzeugen und hat nach sieben Spielen fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto.