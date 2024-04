CL-Viertelfinale 2023/24: Atletico Madrid vs. Borussia Dortmund live im TV und Stream

Die Viertelfinalspiele der Champions League stehen an. Borussia Dortmund trifft in Spanien auf Atletico Madrid. Alle wichtigen Infos zum Hinspiel lesen Sie hier.

Im letzten Jahr gewann Manchester City das Finale gegen Inter Mailand und konnte sich dadurch den Champions League-Titel in der Saison 2022/23 sichern. Wie immer werden in der nächsten Saison die Karten neu gemischt. Nach dem Achtelfinale in der Champions League Saison 2023/24 stehen nun die Viertelfinalspiele bevor. In Hin- und Rückrunde treffen Borussia Dortmund und Atletico Madrid aufeinander. Wann findet die Hinrunde statt? Wo wird das Spiel übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Alle Infos zum Spiel finden Sie hier.

Atletico Madrid vs. Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit des CL-Viertelfinales

Laut offiziellem Champions League-Spielplan findet das Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem BVB am Mittwoch, den 10. April 2024 statt. Der Anpfiff ist um 21 Uhr in Madrid. Die beiden Teams werden im Estadio Metropolitano oder auch Wanda Metropolitano aufeinandertreffen. Das Rückspiel in Dortmund ist dann für den 16. April 2024 ebenfalls um 21 Uhr angesetzt. Wie üblich werden die Spanier im Westfalenstadion empfangen.

Übertragung des CL-Viertelfinales: Atletico Madrid gegen BVB live im TV und Stream

Die Übertragung der Champions League in der Saison 2023/24 übernimmt zum größten Teil der Online-Streamingdienst DAZN. Auf anderen Plattformen wie Amazon Prime gab und gibt es über die Saison hinweg nur wenige Spielübertragungen. Auch die Partie von Borussia Dortmund und Atletico Madrid wird exklusiv auf DAZN ausgestrahlt werden. Wer das Spiel also live im Fernseher verfolgen will, braucht ein kostenpflichtiges Abo. Dieses Abo für DAZN gibt es aktuell ab 29,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Hier finden Sie die Details zum Spiel Dortmund gegen Madrid auf einen Blick:

Spiel: Atlectico Madrid - Borussia Dortmund , Viertelfinale der Champions League 23/24, Hinspiel

Atlectico , Viertelfinale der 23/24, Hinspiel Datum: Mittwoch, der 10. April 2024

Mittwoch, der 10. April 2024 Uhrzeit: ab 21.00 Uhr

ab 21.00 Uhr Ort: Estadio Metropolitano

Estadio Metropolitano Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Madrid vs. Dortmund im Live-Ticker

Von der Aufstellung bis zum aktuellen Spielstand und Endergebnis des Viertelfinales der Champions League: Mit unserem Live-Ticker bleiben Sie stets aktuell über alle Ereignisse während des Spiels informiert.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Bilanz von Borussia Dortmund und Atletico Madrid

Atletico Madrid und Borussia Dortmund haben ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis. Zuletzt trafen die beiden Teams im Jahr 2018 aufeinander, ebenfalls in der Champions League. Einmal gewann Madrid mit 2:0 und einmal Dortmund mit 4:0. Auch wenn man weiter in die Vergangenheit schaut, sieht man ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Bei der Torbilanz hat der BVB leicht die Nase vorn, wie das Portal fußballdaten.de bemerkt. Wer das Spiel am Ende für sich entscheiden kann, bleibt abzuwarten. Im heimischen Stadion dürfte Madrid jedoch den Rückenwind der eigenen Fans spüren. Im Rückspiel sieht das schon wieder anders aus. (lob)