1:1 bei Midtjylland: Moerstedt trifft spät für Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim hat bei ihrem Start in die Europa League einen Befreiungsschlag verpasst - aber dank eines Traumtors von Max Moerstedt wenigstens noch einen Punkt geholt. Beim dänischen Meister und Tabellenführer FC Midtjylland kamen die krisengebeutelten Kraichgauer zu einem 1:1 (0:1). Torhüter Oliver Baumann verhinderte in der MCH Arena von Herning einen höheren Rückstand, ehe der U17-Weltmeister artistisch zum Ausgleich für das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo traf (89.).

Der Chilene Dario Osorio hatte vor 8561 Zuschauern - darunter 400 mitgereisten TSG-Fans - ebenfalls sehenswert das 1:0 erzielt (42.). In der Bundesliga hatten die Hoffenheimer zuletzt drei Niederlagen kassiert. Dazu liegt der Club im Clinch mit Fangruppierungen, nachdem er sich im Sommer von der fast kompletten Geschäftsführung und dem langjährigen Sportchef Alexander Rosen getrennt hatte. Dementsprechend verunsichert traten die Profis phasenweise auf.

Torwart Baumann verhindert höhere Niederlage

Das dänische Team von Chefcoach Thomas Thomasberg zeigte sich im Vergleich zu dem Bundesliga-15. effektiver und entschlossener. Matarazzo hatte sein Startelf gegenüber der Niederlage bei Union Berlin auf gleich sieben Positionen verändert und musste unter anderem auf die erkrankten Andrej Kramaric und Anton Stach verzichten.

Nach nur neun Minuten rettete Baumann beim Kopfball des Ex-Augsburgers Kevin Mbabu. Auf der Gegenseite zischte dann ein Flachschuss des TSG-Rekordeinkaufs und Ex-Leverkuseners Adam Hlozek am Pfosten vorbei.

Schon in der munteren Anfangsphase zeigten die Hoffenheimer trotz der Rückkehr von Abwehrchef Florian Grillitsch einige Lücken in der Defensive. In einer kurzen Drangphase nach einer halben Stunde verpasste das Matarazzo-Team zählbares.

Mit einer Parade beim Schuss von Joel Andersson empfahl sich Baumann erneut für höhere Aufgaben: Der TSG-Kapitän hofft nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen auf den freigewordenen Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

Kaum Torchancen für die TSG

Machtlos war Baumann aber beim traumhaften Schuss in den Winkel von Osorio. Auch nach der Pause waren die Gäste auf ihren Keeper angewiesen: Der 34-Jährige verhinderte gegen Franculino ein zweites Gegentor (52.).

Im Angriff konnte sich der von Hertha BSC gekommene Zweitliga-Torschütze Haris Tabakovic kaum durchsetzen. Der eingewechselte Mergim Berisha rutschte bei einer vielversprechenden Einschussmöglichkeit weg. Die TSG wurde erst in der Schlussphase stärker - und Moerstedt traf mit einem Seitfallzieher zum 1:1.

Am Sonntag geht es für die Hoffenheimer in der Liga gegen Werder Bremen weiter. Das erste internationale Heimspiel in Sinsheim steht am 3. Oktober gegen Dynamo Kiew an.

Icon Vergrößern Gegen Midtjylland oft gefordert: Abwehrchef Florian Grillitsch Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP Icon Schließen Schließen Gegen Midtjylland oft gefordert: Abwehrchef Florian Grillitsch Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP