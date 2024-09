Eintracht im DFB-Pokal gegen Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach. Die Hessen genießen am 29. oder 30. Oktober Heimrecht. Das ergab die Auslosung in Dortmund. «Ein Bundesliga-Duell ist immer eine Herausforderung. Wichtig war uns, ein Heimspiel zu bekommen. Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Pokalabend mit unseren Fans», sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss zum Drittligisten Dynamo Dresden reisen. Die Kickers Offenbach können als einziger noch im Wettbewerb befindlicher Viertligist gegen den Zweitligisten Karlsruher SC auf den Heimvorteil bauen. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 in Berlin.