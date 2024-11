Auslosung Nations League: Viertelfinal-Klassiker für deutsche Auswahl

Die Fußball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das ergab die Auslosung für die erste K.o.-Runde des UEFA-Wettbewerbs in Nyon. Das Hinspiel bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 20. März in Italien. Die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde fällt dann beim Heimspiel am 23. März. Den Austragungsort des Rückspiels hat der DFB bisher nicht festgelegt.

Bundestrainer Nagelsmann will das Finalturnier der Nations League erreichen

Ziel von Nagelmann ist das Erreichen des Finalturniers vom 4. bis 8. Juni. Dann wird in Halbfinale und Finale der Nachfolger des amtierenden Nations-League-Champions Spaniens gekürt. Deutschland würde zunächst auf den Sieger der Partie Dänemark gegen Portugal treffen. Der DFB hat sich um die Ausrichtung des Mini-Turniers beworben.

Deutschland hatte sich mit vier Siegen und zwei Remis als Gruppensieger souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Italien landete in seiner Gruppe hinter Frankreich auf dem zweiten Platz. Zuletzt hatte die DFB-Elf in der Gruppenphase der Nations League 2022 gegen Italien 5:2 gewonnen und 1:1 gespielt. (dpa)