Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Beim DFB-Pokal 24/25 haben Mannschaften aus den unteren Ligen des deutschen Fußballs wieder die Möglichkeit, sich mit den großen Top-Clubs aus der Bundesliga zu messen. Bundesligist Bayer 04 Leverkusen trifft im DFB-Pokal 2024/25 in der nächsten Runde auf den Zweitligisten SV 07 Elversberg. Leverkusen ist motiviert, sich auch in dieser Saison erneut den Pokalsieg zu sichern. In der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 trat Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Carl Zeiss Jena an. Die Partie fand am 28. August 2024 in der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena statt. Leverkusen konnte das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für sich entscheiden, wobei Jonas Hofmann in der 52. Minute das entscheidende Tor erzielte. Mit diesem Sieg zog die Werkself aus Leverkusen in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.

Der Zweitligist SV Elversberg sicherte sich mit einem spektakulären 7:0 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim aus der Oberliga Niedersachen den Einzug in die zweite Runde. Die Hildesheimer konnten sich übrigens am 13. Oktober mit einem klaren 2:0 gegen den HSC Hannover trösten - in ihrer angestammten Spielklasse zwar, aber der Sieg ist wichtig für die Moral.

Was nun aber die Paarung Leverkusen - Elversberg angeht: Die Männer der Bayer-Mannschaft werden alles daransetzen, die Schmach von 2022 zu tilgen. Damals nämlich kickte Elversberg sie bereits in der ersten Runde mit 4:3 aus dem Pokal.

Wann findet das Pokalspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und SV Elversberg am 29. Oktober 2024 statt. Anstoß ist um 18 Uhr in der Leverkusener BayArena.

Bayer 04 Leverkusen gegen SV Elversberg live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Übertragung des DFB-Pokals in der Saison 2024/25 erfolgt im Pay-TV über Sky, während die öffentlich-rechtlichen „Big Two“ ARD und ZDF die Ausstrahlung im Free-TV übernehmen. Wer alle Spiele des Pokalturniers in voller Länge verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement, das im Sport-Paket ab 25 Euro pro Monat erhältlich ist. Wenn zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live geschaut werden soll, erhöht sich der Preis auf 35 Euro pro Monat (Stand: Oktober 2024).

Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen insgesamt 15 Pokalspiele, darunter beide Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025. In den ersten Runden sind nur ausgewählte Spiele im Free-TV zu sehen, darunter allerdings nicht die Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und SV Elversberg.

Alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Bayer 04 Leverkusen vs. SV Elversberg im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

In der bisherigen Bilanz zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Elversberg gab es bislang nur ein einziges Duell, ebenfalls im DFB-Pokal - am 30. Juli 2022 in der 1. Runde des Wettbewerbs. Die Partie endete mit einem spannenden 4:3-Sieg für Elversberg, der überraschend den Bundesligisten Bayer Leverkusen ausschaltete. Elversberg ging dabei mit 3:2 in Führung und konnte am Ende den knappen Vorsprung verteidigen.

Insgesamt haben die Teams also bislang nur einmal gegeneinander gespielt, mit einem Sieg für Elversberg und einem Gesamttorverhältnis von 4:3.

Dies zeigt, dass Elversberg, obwohl sie als Außenseiter galten, in der Lage sind, auch gegen namhafte Bundesligisten wie Leverkusen zu bestehen.