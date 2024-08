Bayer-Sportchef Rolfes sieht «gewaltiges Potenzial»

Sportchef Simon Rolfes sieht Bayer Leverkusen auf gutem Weg zu mehr Strahlkraft. «Viele unterschätzen noch unser gewaltiges Potenzial. Das ist nicht mehr das Bayer 04 Leverkusen von vor 15 Jahren. Die Nummer eins im Rheinland ist Bayer 04, wir sind das internationale Aushängeschild der Region. Das merken wir in allen Bereichen, und natürlich war die Double-Saison ein Boost in der Entwicklung», sagte der 42-Jährige in einem vom Fußball-Bundesligisten selbst veröffentlichten Interview.

Die kommenden Jahre bieten seiner Meinung nach «eine riesige Chance, auf ein deutlich höheres Niveau zu kommen, als viele glauben. Da ist noch einiges möglich.» Die durch den Double-Gewinn gewachsenen Erwartungen der Fans wertet er nicht nur als Belastung: «Das Double ist kein Rucksack, sondern etwas, das hilft und beflügelt. Die Herausforderung ist vielleicht größer, aber gleichzeitig können wir aus der Double-Saison unglaublich viel mitnehmen, an Sicherheit, an Selbstvertrauen, an Stärke. Den Glauben, Spiele zu drehen oder in Drucksituationen wie einem K.-o.-Spiel zu bestehen.»

Geringe Chance auf weitere Saison ohne Niederlage

Die Wahrscheinlichkeit, nochmals in ähnlich souveräner Manier zu performen und eine Bundesliga-Saison ohne Niederlage zu überstehen, ist nach seiner Einschätzung aber «verdammt gering». «Es wird Spiele geben, die wir verlieren; Spiele, in denen wir vielleicht nicht gut sind. Wir haben auch letzte Saison nicht jedes Spiel brillant gespielt, das darf man auch nicht glorifizieren und das Bild komplett verklären. Ungeachtet dessen sind wir total ambitioniert. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben gute Spieler, und wir werden einen guten Spirit zeigen», kommentierte Rolfes.