Hradecky bleibt Kapitän bei Meister Leverkusen

Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen geht erneut mit Torhüter Lukas Hradecky als Kapitän in die anstehende Bundesliga-Saison. Dies erklärte Cheftrainer Xabi Alonso im Trainingslager in Donaueschingen. «Es ist und bleibt Lukas Hradecky, weil er es verdient. Er ist ein großartiger Kapitän, er hat großen Einfluss. Lukas hat es sehr gut gemacht», sagte Alonso.

Der Finne Hradecky soll auch die Nummer eins bleiben, obwohl Alonso Rivale Matej Kovar als starken Herausforderer sieht. «Bislang hat es Matej sehr gut gemacht, auch im DFB-Pokal. Wir sind zufrieden mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Ehrgeiz, auch wie er Lukas unterstützt, wenn er auf der Bank sitzt. Wir wussten, als er kam, dass er gute Qualitäten hat und immer bereit ist. Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf im Tor», hatte Alonso rund um den Trainingsauftakt gesagt. Kovar war in der Meistersaison Torhüter in den Pokalwettbewerben.

Der 21 Jahre alte Florian Wirtz trug zum Double-Gewinn in der vergangenen Saison massiv bei. In der neuen Spielzeit will er selbst noch mehr vorangehen und als Vorbild für die jüngeren Spieler dienen. «Auf jeden Fall, denn ich weiß, wie das ist. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit selbst noch durchgemacht. Es ist nicht immer einfach, wenn man zu den Profis dazustößt», sagte Wirtz. Er wolle sich mit Blick auf Professionalität und Einstellung so beweisen, dass die Jüngeren «sich vielleicht an mir orientieren können», fügte der Nationalspieler an.