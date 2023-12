Bayer Leverkusen - Molde FK live im TV und Stream: Übertragung der Europa League

Am letzten Gruppenspieltag der Europa League trifft Bayer Leverkusen auf Molde FK. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung live im TV und Stream.

Die Gruppenphase der Europa-League-Saison 2023/24 neigt sich dem Ende zu. Für die teilnehmenden Vereine steht schon bald der sechste und damit letzte Gruppenspieltag an. Auch Bundesligist Bayer Leverkusen ist mit von der Partie. Das Team von Trainer Xabi Alonso führt die Gruppe H mit 15 Punkten souverän an, bislang musste man weder ein Remis, noch eine Niederlage hinnehmen. Am letzten Spieltag, der am 14. Dezember stattfindet, trifft die Werkself erneut auf den norwegischen Vertreter Molde FK. Das Hinspiel hatten die Leverkusener mit 2:1 gewonnen, die Tore erzielten Jeremie Frimpong und Nathan Tella.

Das Weiterkommen ist dem gegenwärtigen Tabellenführer der Bundesliga ohnehin schon sicher - Bayer Leverkusen qualifizierte sich bereits am vierten Spieltag der Gruppenphase für die K.-o.-Phase der Europa League 23/24. Im letzten Gruppenspiel gegen Molde geht es für die Werkself daher um nichts mehr - außer natürlich darum, ihre weiße Weste zu wahren und mit sechs Siegen aus sechs Spielen weiterzuziehen.

Wo die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Molde ausgetragen wird und wann der Anstoß erfolgt, erfahren Sie hier. Außerdem liefern wir Ihnen alle relevanten Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream.

Europa League 2023/24: Gruppenphase, 6. Spieltag Bayer Leverkusen vs. Molde FK - Termin und Uhrzeit

Das Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK fand bereits am 5. Oktober im Aker-Stadion in Norwegen statt. Wie bereits erwähnt, gewannen die Leverkusener mit 2:1. Am 14. Dezember wird das Rückspiel ausgetragen, diesmal in der Heimspielstätte der Werkself, der BayArena. Der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr.

Bayer Leverkusen - Molde FK in der Gruppenphase der Europa League 2023/24: Übertragung live im TV und Stream

Die Übertragung der Europa-League 23/24 erfolgt größtenteils im Stream, im Free-TV sind hingegen nur vereinzelte Spiele zu sehen. Auch in diesem Jahr liegen die Übertragungsrechte für die Europa-League-Saison wieder bei der RTL-Gruppe, alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden bei RTL+ im Live-Stream in voller Länge präsentiert. Die Partie zwischen Leverkusen und Molde FK zeigt der Privatsender nicht im Free-TV. Man kann das Gruppenspiel nur über den Streaming-Dienst RTL+ verfolgen.

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Infos rund um das letzte Gruppenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK für Sie zusammengefasst:

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Molde FK

vs. Molde FK Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2023

Donnerstag, 14. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: BayArena

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos rund um Bayer Leverkusen vs. Molde

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das letzte Gruppenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK im Live-Stream von RTL+ zu verfolgen, bieten wir Ihnen eine bequeme, einfache Alternative an: Unser Live-Ticker hält Sie zuverlässig und kostenlos auf dem Laufenden. Sie erhalten alle wichtigen Infos über Aufstellungen, Tore, die Highlights und sonstige Details des Spiels.

Bayer Leverkusen - Molde FK: Bilanz der beiden Teams

Das Hinspiel am 5. Oktober war die erste Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Molde FK. Vorher standen sich die beiden Vereine noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber. Molde nahm letztmals in der Saison 2020/21 an der Europa League teil. Damals erreichte man das Achtelfinale - diese Leistung stellt bis heute das erfolgreichste Abschneiden des Teams im europäischen Wettbewerb dar.