Bayer Leverkusen - Qarabag live im Free-TV und Stream: Übertragung des EL-Achtelfinales

Bayer Leverkusen empfängt Qarabag im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinales. Alle Infos rund um Termin und Live-Übertragung im Free-TV und Stream gibt es hier.

Noch 16 Mannschaften kämpfen derzeit in der Europa League 2023/24 um den Titel. Darunter ist mit Bayer Leverkusen auch der gegenwärtige Tabellenführer der Bundesliga. Zuletzt trat die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso im Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen Qarabag Agdam an. Dabei gelang es der Werkself, einen 0:2-Rückstand aufzuholen, sodass am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel stand. Damit blieb der Bundesligist nicht nur im 35. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, sondern schaffte zudem eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, welches am 14. März in Leverkusen ausgetragen wird.

Bereits in der Gruppenphase der laufenden Europa-League-Saison standen sich Bayer Leverkusen und Qarabag zweimal auf dem Rasen gegenüber - auswärts holte Bayer damals ein 1:0, zuhause in gewohnter Umgebung besiegte die Alonso-Elf den Klub aus Aserbaidschan deutlich mit 5:1. Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss Bayer Leverkusen das Rückspiel des Achtelfinales gewinnen.

Allerdings dürfte insbesondere nach der jüngsten Begegnung mit Qarabag klar sein, dass dieses Vorhaben kein Selbstläufer wird. Wann findet das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Alle Infos rund um das Spiel um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Termin und Uhrzeit: Bayer Leverkusen - Qarabag Agdam im EL-Achtelfinale

Zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam kommt es laut Spieplan der Europa League 2023/2024 am 14. März, also exakt eine Woche nach dem Hinspiel in Baku. An besagtem Termin werden auch die anderen Spiele des Achtelfinales ausgetragen. Schauplatz des Geschehens ist diesmal die BayArena in Leverkusen, der Anstoß erfolgt planmäßig um 21 Uhr.

Leverkusen gegen Qarabag live im Free-TV und Stream: Übertragung des Achtelfinales der Europa League 23/24

Die Übertragung der UEFA Europa League 2023/24 erfolgt in erster Linie über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Dies liegt daran, dass sich der Kölner Privatsender RTL die Übertragungsrechte gesichert hat. Nur wenige ausgewählte Spiele der Europa League mit deutscher Beteiligung werden im regulären TV-Programm des Senders gezeigt. Das Hinspiel Qarabag gegen Leverkusen gehörte nicht dazu - dafür aber das Rückspiel am Donnerstag. Der Sender zeigt das Match der Werkself live im Free-TV.

Hier liefern wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Rückspiels auf einen Blick:

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Qarabag (Achtelfinale, Runde 2/2)

vs. Qarabag (Achtelfinale, Runde 2/2) Datum: Donnerstag, 14. März 2024

Donnerstag, 14. März 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: Bayer Leverkusen - Qarabag in der Europa League 23/24

Da das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag läuft zwar im Free-TV, doch falls Sie keine Gelegenheit haben es live im TV zu verfolgen, gibt es hier eine Alternative. Unser Live-Ticker zur Europa League informiert über alles rund um die Partie Bayer Leverkusen - Qarabag, von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Ergebnis des Spiels.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bayer Leverkusen vs. Qarabag: Bilanz der Partie

Bayer Leverkusen und Qarabag trafen bislang in drei Pflichtspielen aufeinander - allesamt fanden im Rahmen der Europa League 2023/24 statt. Zwei der drei Partien konnte die Werkself für sich entscheiden, die letzte Begegnung im Hinspiel des Achtelfinales endete bekanntermaßen unentschieden. Das Torverhältnis lautet 8:3 zugunsten der Leverkusener. Rein statistisch gesehen ist der Bundesligist demnach klar überlegen. Beim Rückspiel am 14. März wird sich zeigen, welche der beiden Mannschaften es ins Viertelfinale schafft.