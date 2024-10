Protest gegen Aktionär Lim - zwei Valencia-Fans festgenommen

Zwei Fans des spanischen Fußball-Vereins FC Valencia sind Medienberichten zufolge nach Protesten gegen den Club-Hauptaktionär Peter Lim in Singapur festgenommen worden. Bei den beiden handele sich um ein Ehepaar auf Hochzeitsreise, berichtete die Zeitung «El Mundo». Unklar war zunächst, was genau beiden vorgeworfen wird.

Auf einem Foto auf der Plattform X sei zu sehen, wie der Mann vor einem Gebäude in dem asiatischen Stadtstaat ein Plakat mit der Aufschrift «Lim go home» hochhalte. Die Aufnahme sei vor Lims Haus entstanden, schrieb die Zeitung weiter. Demnach hatten die beiden Fans gedacht, es handele sich um ein Hotel, das dem größten Aktionär des Erstligisten gehöre. Zudem habe das Paar einen Aufkleber mit der Aufschrift «Lim out» (Lim raus) an der Eingangstür des Anwesens angebracht.

Das Paar sei bereits am Freitag festgenommen worden, als es aus Singapur ausreisen wollte, schrieb die spanische Sportzeitung «Marca». Die Eheleute sollten demnach heute vernommen werden. Weitere Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Beiden seien die Pässe abgenommen worden, berichtete «El Mundo» unter Berufung auf die Organisation Libertad VCF. Diese zeige sich sehr kritisch gegenüber Lim und habe sich zum Ziel gesetzt, den zuletzt eher erfolglos agierenden Club von seinem größten Aktionär zu «befreien», wie «Marca» weiter schreibt. Lim ist seit 2014 größer Aktionär des Clubs.

Die Bürgermeisterin von Valencia, María José Catalá, setzte sich laut der Zeitung mit der spanischen Botschaft in Singapur in Verbindung. Ihren Worten zufolge wurden die Pässe eingezogen, da polizeiliche Ermittlungen gegen das Ehepaar liefen.