Olympiastadion für Qualität des Rasens ausgezeichnet

Der Rasen des Olympiastadions von Berlin hat während der Fußball-Europameisterschaft den besten Untergrund aller Spielorte geboten. Mit fünf von insgesamt fünf Sternen wurde die in Niederösterreich gezüchtete Spielfläche von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) bewertet, wie die Betreibergesellschaft mitteilte. Seit der Einführung gab es nur einmal bisher die volle Bewertungspunktzahl.

«Unser ganzes Team hat hart für die Vorbereitung und Durchführung des Turniers gearbeitet. Die sechs Berliner Partien inklusive des Finales haben uns alle mehr als gefordert, die Auszeichnung ist ein sichtbarer Lohn für alle Mühen in all unseren Gewerken», sagte Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH.

Bewertung nach drei großen Kriterien

Während des Turniers wurden in allen zehn Stadien sogenannte Rasenberater eingesetzt, die in der Vorbereitung und bei der Reparatur des Rasens helfend zur Seite standen. In mehreren Unterkategorien wurde der Untergrund in drei großen Bereichen bewertet: Spielqualität, physische Qualität und Rasenqualität. Neben einem sicheren Untergrund für die Spieler zählte dabei auch die Optik sowie der Gesamteindruck.