Start der Premier League: Havertz, Hürzeler, aber kein Klopp

Mit dem Heimspiel von Pokalsieger Manchester United gegen den FC Fulham beginnt heute Abend (21.00 Uhr) die neue Fußball-Saison in der englischen Premier League. Auf diese sechs Punkte lohnt es sich, in der neuen Spielzeit zu achten.

In Liverpool beginnt die Ära nach Klopp

Nach fast neun Jahren unter Jürgen Klopp sitzt beim FC Liverpool ein Neuer auf der Bank. Der Niederländer Arne Slot will und muss in Anfield junge Talente fördern. Neuzugänge verzeichneten die Reds in diesem Sommer bislang nicht. Als Minimalziel in Slots erster Spielzeit gilt die erneute Qualifikation für die Champions League.

Hürzeler sorgt für Euphorie in Brighton

Nach dem Aufstieg mit dem FC St. Pauli wechselte Fabian Hürzeler zu Brighton & Hove Albion - als jüngster Trainer der Premier League. Die Ankunft des 31-Jährigen und einiger Neuzugänge hat in der Küstenstadt eine Euphorie entfacht. Am Donnerstag wechselte der deutsche U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom FSV Mainz zu den Seagulls. Der Abgang von Mittelfeld-As Pascal Groß nach Dortmund schmerzt indes sehr.

Füllkrug stürmt für die Hammers

Bei West Ham United folgt Trainer Julen Lopetegui auf David Moyes. Mit dem Spanier verbinden viele Hammers-Fans die Hoffnung auf attraktiveren Offensiv-Fußball. Für die Tore soll - nach nur einem Jahr beim BVB - Nationalspieler Niclas Füllkrug sorgen. Teuerster Neuzugang bei West Ham ist allerdings etwas überraschend der englische Abwehrspieler Max Kilman, der für rund 47 Millionen Euro von Lopeteguis Ex-Club Wolverhampton Wanderers nach London wechselte.

Schafft es Arsenal im dritten Anlauf?

Zweimal hintereinander zog Arsenal gegen Manchester City den Kürzeren. Zwei Punkte fehlten den Londonern in der Vorsaison zur Meisterschaft, die erst am letzten Spieltag entschieden wurde. Kai Havertz versprach anschließend, die Mannschaft werde noch besser werden. Verstärkt hat sich Arsenal mit dem italienischen Abwehrspieler Riccardo Calafiori.

Manchester City wieder Topfavorit

Nach dem Triple in der Saison 2022/23 gelang Trainer Pep Guardiola und seinem Team der nächste historische Erfolg. Als erster englischer Club gewann Man City die Meisterschaft viermal in Serie. Doch für viele hat der Erfolg einen Beigeschmack. Die Liga ermittelt wegen finanzieller Verstöße in 115 Fällen gegen City. Eine Anhörung steht unmittelbar bevor.

Neue Chance für ten Hag bei Man United

Erik ten Hags Abschied galt bei Manchester United schon als ausgemacht. Doch nach dem Gewinn des FA Cups wurde sein Vertrag sogar verlängert. Mit der Ankunft des Defensiv-Duos Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui vom FC Bayern hat der Niederländer nun fünf Spieler im Kader, die schon bei Ajax Amsterdam unter ihm spielten. BVB-Rückkehrer Jadon Sancho, dessen Verhältnis zu ten Hag angespannt ist, soll Berichten zufolge nach Paris wechseln.

Nach dem Aufstieg mit fem FC St. Pauli zog es Fabian Hürzeler nach Brighton. Foto: Heiko Becker/dpa

Trainer Arne Slot folgt in Liverpool auf Publikumsliebling Jürgen Klopp Foto: Cameron Smith/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Niclas Füllkrug stürmt jetzt für West Ham United. Foto: Tom Weller/dpa