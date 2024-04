BVB - Atlético Madrid live im Champions-League-Viertelfinale: Übertragung im TV und Stream

Im CL-Viertelfinale trifft im Rückspiel Borussia Dortmund auf Atlético Madrid. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung sowie einen Live-Ticker.

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 2023/24 empfängt Borussia Dortmund Atlético Madrid. Während sich der BVB im Achtelfinale gegen die PSV Eindhoven durchsetzte, sicherte sich Atlético gegen den italienischen Verteter Inter Mailand den Einzug in die nächste Runde. Die "Rojiblancos" werden von Diego Simeone trainiert, bei den Borussen steht Übungsleiter Edin Terzić an der Seitenlinie.

Der letzte Erfolg von Borussia Dortmund in der Königsklasse liegt inzwischen fast 27 Jahre zurück. Am 28. Mai 1997 gewann der BVB letztmals den begehrten Champions-League-Titel. Der Gegner hieß damals Juventus Turin. Atlético hingegen schaffte es bislang zwar des Öfteren ins Finale, schlussendlich reichte es aber nie, um den Henkelpott mit nach Hause zu holen. Letztmals standen die "Rojiblancos" 2015/16 im Endspiel der Königsklasse - ausgerechnet gegen den Stadtrivalen Real Madrid mussten sie sich dann geschlagen geben.

Wann findet das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Atlético Madrid statt? Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen und wie kann sie im Live-Ticker verfolgt werden? Alle wichtigen Infos haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Borussia Dortmund - Atlético Madrid: Termin und Uhrzeit des Viertelfinal-Rückspiels

Gemäß des Spielplans der Champions League 2023/24 findet das Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Atlético Madrid am Dienstag, dem 16. April 2024 statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Austragungsort der Partie ist der Signal Iduna Park, die Heimspielstätte des BVB.

Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

Die Übertragung der Champions-League-Saison 2023/24 übernimmt in erster Linie der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN. Bis auf wenige Ausnahmen werden dort alle Spiele der Königsklasse exklusiv und in voller Länge gezeigt. Zu besagten Ausnahmen zählt das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Borussia Dortmund und Atlético Madrid: Für die Übertragung ist in diesem Fall Amazon Prime Video zuständig. Die Kosten für das Monatsabo liegen aktuell bei 8,99 Euro. Neukunden können Amazon Prime Video außerdem 30 Tage lang gratis nutzen. Im Free-TV gibt es die Partie nicht zu sehen.

Hier noch einmal alle Eckdaten zum Spiel Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid auf einen Blick:

Spiel: Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid , CL-Viertelfinale, Runde 2/2

vs. , CL-Viertelfinale, Runde 2/2 Datum: Dienstag, 16. April 2024

Dienstag, 16. April 2024 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund ( NRW )

, ( ) Übertragung im Free-TV: --

-- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Borussia Dortmund - Atlético Madrid im Live-Ticker: Viertelfinale der Champions League 23/24

Von der Aufstellung bis zum aktuellen Spielstand und Endergebnis des Viertelfinales der Champions League: Mit unserem Live-Ticker bleiben Sie stets aktuell über alle Ereignisse während des Spiels Borussia Dortmund - Atlético Madrid informiert.

Borussia Dortmund vs. Atlético Madrid im CL-Viertelfinale: Die Bilanz

Der BVB und Atlético standen sich bislang in sechs Partien auf dem Rasen gegenüber. Davon gingen drei an die Borussen, die Madrilenen konnten zwei Spiele für sich entscheiden. Eine Begegnung endete außerdem unentschieden. Zuletzt trafen beide Teams in der Saison 2018/19 in der CL-Gruppenphase aufeinander. Nach einem klaren 4:0-Sieg im Signal Iduna Park setzte es für den BVB im Rückspiel eine 0:2-Pleite in Madrid. Das Torverhältnis lautet 8:5 zugunsten des BVB.