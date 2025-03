BVB in der Champions League wieder mit Ryerson

Borussia Dortmund kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OSC Lille am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) wieder auf Außenverteidiger Julian Ryerson setzen. Der Norweger war am Samstag beim 2:0 in der Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli wegen eines Infekts ausgefallen. «Julian ist morgen dabei. Es ist soweit alles wieder in Ordnung bei ihm», sagte BVB-Coach Niko Kovač am Montag nach dem Training.

Dagegen ist der Einsatz von Carney Chukwuemeka fraglich. Der Winter-Neuzugang hat nach einem Zusammenprall Oberschenkelprobleme und konnte nur individuell trainieren. «Da werden wir schauen, wie sich das über Nacht entwickelt. Das werden wir erst sehr kurzfristig entscheiden können», sagte Kovač dazu.