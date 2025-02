Brisantes Duell in der 2. Liga Derby in Hannover: Polizei ordnet Teilausschluss von Fans an

Hannover gegen Braunschweig ist im Fußball ein Hochrisikoduell. Wie vor dem Hinspiel hat die Polizei jetzt erneut verfügt, dass ein Teil der Gästefans aus Sicherheitsgründen nicht ins Stadion darf.