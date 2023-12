Bayern-Frauen patzen überraschend in Nürnberg

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Bundesliga überraschend Punkte liegen lassen.

Bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg kam der deutsche Meister nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Die frühe Führung von Nationalstürmerin Lea Schüller (11. Minute) egalisierte Medina Desic (72.) per Foulelfmeter. Durch das Münchner Remis beim Tabellenvorletzten kann der VfL Wolfsburg zum Abschluss des 10. Spieltags die Tabellenführung übernehmen. Voraussetzung ist ein Sieg am Montagabend gegen Werder Bremen (19.30 Uhr/ DAZN).

Den Bayern nutzte es im Max-Morlock-Stadion auch nicht, dass die in der zweiten Halbzeit eingewechselte Spielmacherin Pernille Harder nach langer Verletzungspause ihre Rückkehr feierte. Nach dem von Kapitänin Glodis Viggosdottir verursachten Foulelfmeter vergaben Giulia Gwinn und Jovana Damnjanovic in der Schlussphase auch beste Chancen zum Sieg.

Für das Team von Trainer Alexander Straus besteht noch vor Weihnachten die Chance auf Wiedergutmachung. In der Champions League treten die Münchnerinnen am Mittwoch bei Ajax Amsterdam an (18.45 Uhr/DAZN). Nach drei Spieltagen führt der FC Bayern (5 Punkte) die Gruppe C knapp vor AS Rom, Ajax (je 4) und Paris Saint-Germain (3) an.

(dpa)