Bayern-Fußballerinnen siegen vor großer Kulisse in Köln

Vor großer Kulisse haben die Fußballerinnen des FC Bayern ihre Spitzenposition in der Bundesliga verteidigt. Der deutsche Meister siegte vor 35.711 Fans in Köln-Müngersdorf souverän mit 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Köln. In der Tabelle liegen die Münchnerinnen weiter drei Punkte vor Eintracht Frankfurt und Vizemeister VfL Wolfsburg. Der FC steckt als Zehnter mit erst sieben Punkten weiter im Tabellenkeller fest.

In einer über weite Strecken einseitigen Partie erzielten Carolin Simon (8. Minute), Pernille Harder (31.) und Sydney Lohmann (55.) die Tore für die Münchnerinnen, die wenige Tage vor dem Topspiel am kommenden Freitag in München gegen den VfL Wolfsburg hochkonzentriert auftraten. Die Wölfinnen hatten bereits am Samstag 2:0 in Leipzig gewonnen.

Die von der früheren DFB-Co-Trainerin Britta Carlson trainierten Kölnerinnen durften sich zumindest über den großen Fan-Zuspruch freuen. Der FC-Anhang feierte die eigene Elf trotz der Niederlage ausgiebig.