Auch Popp trifft: VfL Wolfsburg übernimmt Tabellenspitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der Bundesliga übernommen. Gegen den SC Freiburg siegte das Team von Trainer Tommy Stroot zu Hause mit 3:0 (2:0). Svenja Huth (17. Minute), Alexandra Popp (44.) und Lineth Beerensteyn (51.) schossen mit ihren Toren den VfL auf Platz eins.

Der FC Bayern München (18 Punkte) oder Eintracht Frankfurt (16), die am Montag (18.00 Uhr, DAZN/Magenta/Sport1) in München zum Topspiel aufeinandertreffen, können wieder an Wolfsburg (19) vorbeiziehen.

In ihrem ersten Ligaspiel nach ihrem emotionalen Abschied aus dem deutschen Nationalteam in Duisburg zeigte Alexandra Popp im VfL-Dress ihre Qualitäten. Die 33 Jahre alte Ex-DFB-Kapitänin traf nach Vorarbeit von Jule Brand zum zwischenzeitlichen 2:0.