Heidenheim leiht Bayern-Talent Ibrahimović aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt werde in der Offensive mit Arijon Ibrahimović verstärkt, teilte der Tabellen-16. der vergangenen Saison mit. Das 19-jährige Talent kommt von Rekordmeister FC Bayern München nach Heidenheim. Der Leihvertrag läuft bis 30. Juni 2026.

«‚Ari‘ ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, dem wir zutrauen, in der kommenden Saison bei uns in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere zu machen», sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. «Mit ihm wollen wir die Lücke in der Offensive schließen, die nach einem sehr wahrscheinlichen Abgang von Paul Wanner entstehen wird.»

Glücklose Rückrunde bei Lazio Rom

Den offensiven Mittelfeldspieler Wanner hatten die Heidenheimer in der vergangenen Saison ebenso vom FC Bayern ausgeliehen wie den linken Außenbahnspieler Frans Krätzig, der künftig für RB Salzburg spielt. Auch der zentrale Mittelfeldakteur Niklas Dorsch stammt ursprünglich aus der Jugendabteilung der Münchner.

Der gebürtige Nürnberger Ibrahimović feierte im Alter von 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt bei den Bayern, konnte sich beim Meister aber nicht durchsetzen. Auch eine Leihe zum italienischen Erstligisten Lazio Rom in der Rückrunde der vergangenen Saison verlief glücklos. Nun nimmt Ibrahimović in Heidenheim, das zuletzt erst in der Relegation den Abstieg aus der Bundesliga verhindert hatte, einen neuen Anlauf. Sein Vertrag in München soll noch bis Sommer 2027 laufen.