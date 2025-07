Köln startet unter Kwasniok - Torwart vor Wechsel zum FC

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln ist vor hunderten Fans mit dem neuen Cheftrainer Lukas Kwasniok in die Saisonvorbereitung gestartet. Nach den obligatorischen Leistungstests am Wochenende leitete der 44 Jahre alte ehemalige Trainer des SC Paderborn am Montag das erste Mannschaftstraining am Geißbockheim.

Mit dabei waren die bisherigen Neuzugänge Ragnar Ache, Isak Johannesson, Jakub Kaminski und Tom Krauß. Die Junioren-Nationalspieler Eric Martel, Jan Thielmann und Jaka Potocnik erhalten nach ihren Einsätzen noch Sonderurlaub. Auch U19-EM-Teilnehmer Said El Mala stößt erst später zum Team. Luca Kilian (nach Kreuzbandriss) und Florian Dietz (nach Schulterverletzung) trainieren vorerst individuell.

Hannovers Keeper Zieler vor Wechsel zum FC

Indes dürfte sich der Kader der Kölner in den kommenden Wochen noch verändern. Max Finkgräfe, Tim Lemperle und Dejan Ljubicic haben den Verein bereits verlassen. Angreifer Damion Downs steht vor einem Wechsel zum FC Southampton. Daneben steht Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler kurz vor einem Wechsel in die Domstadt. Er soll künftig als Backup hinter Stammtorhüter Marvin Schwäbe fungieren.

«Im Fall der Fälle hätten wir die zwei besten Torhüter der vergangenen Zweitliga-Saison auf einem Fleck hier beim FC. Das wäre schon ein genialer Coup», sagte Kwasniok. Gleichzeitig betonte er, dass in Sachen Transfers in den kommenden Tagen auf der Zugangsseite sonst nichts zu erwarten sei. «Wenn wir jetzt spielen müssten, dann kriegen wir eine richtig gute Mannschaft hin und versuchen sie aber trotzdem noch zu optimieren.»

Das erste Testspiel bestreitet der FC am Samstag (14 Uhr) beim SV Bergisch Gladbach. Vom 19. bis 26. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Bad Waltersdorf (Österreich). Das erste Pflichtspiel steigt am 17. August im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg, eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Auswärtsspiel in Mainz.

