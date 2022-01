Medienberichte: Eberl plant Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach

Tritt Max Eberl als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach zurück? Berichten zufolge hat er um eine Freigabe gebeten - die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits.

Max Eberl will Medienberichten zufolge als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach aufhören. Die Bild-Zeitung, der Sender Sky und Sport1 berichteten am Donnerstagabend übereinstimmend, dass der 48-Jährige seinen Rücktritt plane. Laut Sky soll die Suche nach einem Nachfolger vereinsintern bereits laufen. Wenn der Rücktritt genau erfolgen soll, ist demnach aber noch offen. Möglich sei dies bereits in den nächsten Tagen oder spätestens am Ende der Saison, schrieb Sky.

Die Bild berichtete, dass Eberl Gladbach-Boss Rolf Königs um eine Freigabe vom Sportdirektoren-Posten zum 31. Januar gebeten haben soll. Das soll der 80-Jährige aber abgelehnt haben.

Max Eberl ist seit 2008 Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach

Eberl, der seit Oktober 2008 als Sportdirektor für seinen Herzensclub arbeitet, soll demnach mit einem Teil der Mannschaft am Donnerstagabend auch das Gespräch gesucht haben. Eine Quelle nannten Bild und Sky nicht.

Eberls Vertrag ist eigentlich noch bis Ende Juni 2026 gültig. Durch die massive sportliche Krise in der aktuellen Saison geriet aber auch er in die Kritik. Er hatte vor der Spielzeit Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Marco Rose geholt, dessen frühzeitig feststehender Weggang von Gladbach zu Borussia Dortmund bereits zu Missstimmungen geführt hatte.

Nach 20 Spielen in dieser Saison rangiert die Gladbacher Borussia unter Hütter aber nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit 20 Punkten hat der Club nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. (dpa)