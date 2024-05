Bundesliga Relegation 2024: VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf live im Free-TV und Gratis-Stream

Der VfL Bochum muss gegen Fortuna Düsseldorf um seinen Platz in der Bundesliga kämpfen. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung der Bundesliga-Relegation 2024.

Die Bundesliga-Saison 23/24 ist gelaufen. Für einige Vereine bedeutet das eine Rutschpartie in die zweite Liga, für den VfL Bochum ist die letzte Entscheidung dagegen noch nicht gefallen. In der Bundesliga-Relegation 2024 tritt der Verein gegen den Dritten der 2. Fußball-Bundesliga an. In diesen Spielen entscheidet sich, ob der Verein auch in der Bundesliga-Saison 24/25 noch im Oberhaus des deutschen Fußballs spielen darf oder nicht.

Beim Drittplatzierten der 2. Bundesliga handelt es sich um Fortuna Düsseldorf. "Uns erwarten zwei sehr intensive Spiele, auf die wir uns (...) akribisch vorbereiten werden", verkündet Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber bei kicker.de. Der Gegner komme "über die mannschaftliche Geschlossenheit", besitze "aber gleichzeitig auch eine hohe individuelle Qualität". Düsseldorfs Kapitän Andre Hoffmann zeigt jede Menge Selbstvertrauen: "Wir gehen mit einer breiten Brust in die beiden Duelle und werden gemeinsam mit unseren Fans alles dafür geben, um den Aufstieg zu realisieren", sagt er auf der Website seines Vereins. Dessen Brust ist nicht ohne Grund so breit: Fortuna verweist auf mittlerweile 13 Zweitliga-Partien ohne Niederlage (acht Siege, fünf Unentschieden) - eine Serie, die den Verein nun auf den verheißungsvollen dritten Platz gespült hat.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf: Termin und Uhrzeit der Relegationsspiele 2024

Da in der Relegation das Heimrecht im Rückspiel dem Verein zugesprochen wird, der vor dem Hinspiel weniger spielfreie Tage hatte, findet das Relegations-Hinspiel zunächst beim Bundesliga-16. Bochum in dessen Vonovia-Ruhrstadion statt. Die endgültige Entscheidung über Aufstieg und Klassenverbleib erfolgt dann beim Zweitliga-Dritten Düsseldorf, der das Rückspiel zu Hause in seiner Merkur-Spielarena bestreitet.

Hinspiel: Donnerstag, 23. Mai 2024, 20.30 Uhr

Rückspiel : Montag, 27. Mai 2024, 20.30 Uhr

Relegation zur Bundesliga 2024: Übertragung des Spiels VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf im Free-TV und Stream

Im Gegensatz zu vielen anderen wichtigen Fußballspielen ist die Relegation zur Bundesliga 2024 live im Free-TV zu sehen. Die Übertragung des Hin- und Rückspiels übernimmt der Privatsender Sat.1. Die Sendung beginnt hier mit einem "Countdown" bereits um 19.50 Uhr. Moderator ist Matthias Opdenhövel. Als Experte fungiert Stefan Kuntz, Reporterin ist Andrea Kaiser. Nach dem Spiel bringt Sat.1 um 22.50 Uhr die Highlights.

Es gibt auch noch weitere kostenlose Möglichkeiten, die Spiele zu verfolgen. Auch die Streaming-Plattform Joyn zeigt das Spiel VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf live. Wer auf einen anderen Stream ausweichen will, der kann sich auch für den Live-Stream auf ran.de entscheiden.

Spiel: VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf , Relegation zur Bundesliga 2024

gegen , zur 2024 Hinspiel: Donnerstag, 23. Mai 2024

Donnerstag, 23. Mai 2024 Rückspiel : Montag, 27. Mai 2024

Montag, 27. Mai 2024 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Gratis-Stream: Joyn , ran.de

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf: Die Bundesliga Relegation 2024 im Live-Ticker

Wer nun gerade am Donnerstag- und/oder Montagabend keine Gelegenheit hat, sich das Spiel im Fernsehen oder im Stream anzusehen, muss sich nicht zu Tode grämen. Unser Live-Ticker Bundesliga-Relegation 2024 bietet eine elegante Problemlösung, bei der das Auge nicht ständig am Bildschirm kleben muss. Wie schon bei den regulären Spielen der Bundesliga-Saison bietet der Live-Ticker auch für die Relegationsspiele alle wichtigen Infos rund um Spielverlauf und Ergebnisse.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf: Bilanz der beiden Vereine

Den Kollegen von fussballdaten.de haben wir für diese Facts & Figures zu danken: Die beiden Vereine aus dem tiefen Westen der Republik sind sich in bisher 63 Matches auf dem Rasen begegnet. Bochum konnte 24 dieser Partien gewinnen, Düsseldorf ging 17 Mal als Sieger vom Platz. Demzufolge gab es 22 Unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 108:86 zugunsten der Männer aus Bochum.