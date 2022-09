Marco Rose ist neuer Trainer von RB Leipzig

RB Leipzig hat am Mittwoch seinen Trainer Domenico Tedesco entlassen. Am Donnerstag hat der Bundesligist nun bekanntgegeben, wer die Nachfolge antritt.

Das ging fix: Am Mittwoch musste Domenico Tedesco seine Sachen packen, am Donnerstagmorgen hat RB Leipzig nun schon einen neuen Trainer vorgestellt. Marco Rose wird künftig für die Sachsen an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Coach von Borussia Dortmund hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, wie RB bekanntgab.

Neuer Trainer bei RB-Leipzig: Rose kennt den RB-Kosmos

Rose wird am Donnerstag ab 10.00 Uhr in einer Pressekonferenz vorgestellt. Der 45-Jährige soll den ambitionierten Bundesligisten wieder in die Spur führen. Mit fünf Punkten aus fünf Spielen hat RB Leipzig einen Fehlstart hingelegt. In Der Champions League setzte es am Dienstag zudem eine blamable 1:4-Pleite gegen Schachtar Donezk.

Nach der Entlassung von Tedesco avancierte Rose schnell zum Topfavoriten auf die Stelle bei den Sachsen. Der Trainer wurde in Leipzig geboren und wohnt mit seiner Familie bereits in der Stadt. Außerdem kennt Rose bereits den Red-Bull-Kosmos des Fußballs, trainierte bereits RB Salzburg.

Video: dpa

Rose gegen zwei Ex-Teams und Titelverteidiger der Champions League

Einfach wird der Start von Rose bei RB Leipzig aber nicht. Am Samstag empfangen die Sachsen Roses Ex-Team Borussia Dortmund, dann wartet in der Champions League mit Real Madrid der Titelverteidiger. Am Wochenende müssen die Leipziger dann bei Borussia Mönchengladbach antreten. Gladbach stellt ein weiteres Ex-Team von Coach Rose dar.

Nach der vergangenen Saison war Rose beim BVB als Trainer angestellt und wurde mit den Schwarz-Gelben Vizemeister. Wegen Differenzen hatte der Klub nach dem Saisonabschlussgespräch dann aber die Trennung von Rose bekanntgegeben. Zuvor war der Coach zwei Jahre bei Borussia Mönchengladbach verantwortlich gewesen. Dort hatte sein Wechsel zu Dortmund, der vor dem Saisonende durchsickerte, für Aufregung und Empörung bei den Gladbach-Fans gesorgt.

Als Spieler stand Rose beim VfB Leipzig, Hannover 96 und dem FSV Mainz 05 unter Vertrag. Ein Trainer-Referenz in Leipzig hat er auch bereits: Zwischen 2012 und 2013 coachte er Lokomotive Leipzig.

Lesen Sie dazu auch