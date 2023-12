Bundesliga Saison 23/24: Spielplan, Termine und alle Infos

Alle Infos rund um Spielplan und Termine der Bundesliga-Saison 2023/2024 haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Gefühlt hatte der FC Bayern München gerade erst die Bundesliga-Saison 2022/23 erneut als deutscher Meister abgeschlossen, da konnten Fußball-Fans schon bei der neuen Runde der Bundesliga mitfiebern. Wie üblich startete auch die Bundesliga-Saison 23/24 im Spätsommer und ging damit in ihre 61. Spielzeit. Ob die Meisterschaft auch zur kommenden Saison so spannend wird wie in dem vergangenen Jahr, bleibt abzuwarten.

Wir haben für Sie bereits vorab alle relevanten Informationen. Wann war der Saisonstart? Was sind die wichtigsten Infos und Termine? Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Bundesliga-Saison 2023/24? Das erfahren Sie hier.

Fußball Bundesliga 2023/24: Spielplan und Termine

Die DFL veröffentlicht den Rahmenspielplan vor Saisonbeginn. Diese Spielzeit wurde der komplette Spielplan für die Bundesliga-Saison 23/24 Ende Juni 2023 bekannt gegeben. Vor der Bundesliga startet die Fußballsaison jährlich mit dem DFL-Supercup, bei dem der deutsche Meister und der DFB-Pokal-Sieger aufeinandertreffen.

2023 verlor der FC Bayern München gegen RB Leipzig mit 0:3, womit Leipzig den ersten Titel zum Saisonauftakt holte. Die Bundesliga 2023/24 begann am 18. August mit dem Eröffnungsspiel FC Bayern gegen SV Werder Bremen und startete am Freitag, den 18. August 2023, in die 61. Spielzeit. Der 34. und gleichzeitig letzte Spieltag findet am Samstag, dem 18. Mai 2024 um 15.30 Uhr statt. Wir haben Ihnen im Folgenden eine Übersicht mit den relevanten Terminen für die aktuelle Saison zusammengestellt:

1. - 16. Spieltag : 18. August bis 20. Dezember 2023

: 18. August bis 20. Dezember 2023 Winterpause : 21. Dezember 2023 bis 11. Januar 2024

: 21. Dezember 2023 bis 11. Januar 2024 17. - 34. Spieltag : 12. Januar 2024 bis 18. Mai 2024

: 12. Januar 2024 bis 18. Mai 2024 Relegation : 23./ 24. Mai und 27./ 28. Mai 2024

Live-Ticker für die Fußball Bundesliga 2023/24

Für sämtliche Spieltage der Fußball Bundesliga 2023/24 stellen wir Ihnen einen Live-Ticker zur Verfügung. Damit können Sie in Echtzeit das Spiel ihres Lieblingsclubs verfolgen. Egal ob Tore, Auswechselungen oder Karten: Mit dem Bundesliga Live-Ticker bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand.

Die 18 Teams der Fußball Bundesliga-Saison 2023/24

Nach der Relegation steht fest, welche Teams in der kommenden Saison dabei sein werden. Folgende Vereine kämpfen seit dem 18. August 2023 in der Bundesliga um die deutsche Meisterschaft:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig

1. FC Union Berlin

SC Freiburg

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

TSG 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

FC Augsburg

VfL Bochum

VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim (Aufsteiger aus der 2. Liga)

(Aufsteiger aus der 2. Liga) Darmstadt 98 (Aufsteiger aus der 2. Liga)

Der VfB Stuttgart hatte über die Relegation zur Bundesliga den Klassenerhalt geschafft. Mit einem 3:0 im Hinspiel und einem 3:1 im Rückspiel ließ der Bundesligist den Herausforderern vom HSV keine Chance. Derzeit rangieren die Schwaben, wie bereits erwähnt, auf Rang zwei hinter Leverkusen.

Tabelle der Bundesliga 2023/2024: Ergebnisse und Qualifikationen

Im Laufe einer Bundesliga-Saison steht selbstverständlich das Rennen um die deutsche Meisterschaft im Vordergrund. Doch auch der Abstiegskampf und die Qualifizierung für die europäischen Wettbewerbe sind für die Fans spannender Bestandteil einer jeden Saison. Wir zeigen Ihnen in der folgenden Übersicht, welche Bedeutung die jeweiligen Platzierungen haben: