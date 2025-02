Bundesliga-Saison 24/25: Spielplan, Termine und alle Infos

Kaum hatte Bayer Leverkusen die Bundesliga-Saison 2023/24 als Meister beendet, durften die Fußball-Fans sich schon auf die nächste Spielzeit freuen. Die Saison Bundesliga-Saison 24/25 trägt die Ordnungsnummer 62. Man darf gespannt sein, ob Leverkusen die Titelverteidigung gelingen wird oder sich der FC Bayern doch berappelt - Zeit genug wäre ja bis zum Mai 2025. Wir haben vorab alle relevanten Infos für Sie. Wann war der Saisonstart? Welches sind die wichtigsten Fakten und Termine? Von wann bis wann läuft die Bundesliga-Saison 2024/25? Bleiben Sie bei uns, wir haben die Antworten.

Fußball-Bundesliga 24/25: Wann war der Beginn?

Die 62. Spielzeit der Fußball-Bundesliga startete am Freitag, 23. August 2024. Kurz vor dem Bundesliga-Start gab es noch den Supercup 2024 live im TV und Stream zu sehen. Leverkusen traf als Meister und DFB-Pokal-Gewinner auf die Vizemeister aus Stuttgart. Das Spiel ging 4:3 (nach Elfmeterschießen) für Leverkusen aus.

Fußball-Bundesliga 2024/25: Spielplan und Termine

Die DFL hat den Rahmenspielplan der Saison 24/25 bereits im Oktober 2023 veröffentlicht. Der komplette Spielplan liegt mittlerweile auch vor. Hier ist er.

Vor der Bundesliga startete die Fußballsaison jährlich mit dem DFL-Supercup, bei dem der deutsche Meister und der DFB-Pokal-Sieger aufeinandertreffen - dieses Jahr war das am 17. August. Der Start der 2. Bundesliga lag übrigens drei Wochen vor dem der Königsklasse, also am 2. August 2024.

Hier kommen die wichtigsten Eckdaten der Saison 2024/25 auf einen Blick:

1. - 15. Spieltag : 23. August bis 22. Dezember 2024

Winterpause : 23. Dezember 2024 bis 9. Januar 2025

16. - 34. Spieltag : 10. Januar bis 17. Mai 2025

Relegation : 22./ 23. Mai und 26./27. Mai 2025

Die 18 Teams der Fußball Bundesliga-Saison 2024/25

Für die Bundesliga 2024/25 haben sich folgende 18 Mannschaften qualifiziert:

Bayer 04 Leverkusen (M)

VfB Stuttgart

FC Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Heidenheim

Werder Bremen

SC Freiburg

FC Augsburg

VfL Wolfsburg

1. FSV Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

1. FC Union Berlin

VfL Bochum

FC Sankt Pauli

Holstein Kiel

Im Vergleich zur Bundesliga-Saison 2023/24 gab es folgende Veränderungen:

Der Meister und der Vize-Meister der 2. Bundesliga 2023/24 sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen: Das sind Holstein Kiel und der FC Sankt Pauli

Im Gegenzug sind die beiden Tabellenletzten aus der Saison 2023/24 in die 2. Bundesliga abgestiegen: Das sind der 1. FC Köln und Darmstadt 98

VfL Bochum konnte sich in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf beweisen und bleibt damit erstklassig

Tabelle der Bundesliga 2023/2024: Ergebnisse und Qualifikationen

Im Lauf einer Bundesliga-Saison steht natürlich vor allem das Rennen um die deutsche Meisterschale im Fokus. Aber auch der Abstiegskampf und die Qualifizierung für die europäischen Wettbewerbe sind für die Fans spannende Ereignisse. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, welche Konsequenzen die jeweiligen Platzierungen haben:

1. Tabellenplatz: Deutscher Meister, Meisterschale und Qualifikation für die Champions League 2025/2026

2. bis 4. Tabellenplatz: Qualifikation für die Champions League 2025/2026

5. und 6. Tabellenplatz: Qualifikation für die Europa League 2025/2026

7. Tabellenplatz: Teilnahme an den Play-Offs zur Conference League 2025/2026

16. Tabellenplatz: Relegation

17. und 18. Tabellenplatz: Abstieg in die 2. Bundesliga 2025/2026