Bundesliga-Hit Leverkusen - FC Bayern am 15. Februar

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München findet am 15. Februar statt. Der deutsche Meister und der derzeitige Tabellenführer treten am 22. Spieltag an einem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) an. Dies geht aus den Spielansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervor.

Nach Leverkusen geht es für die Bayern gegen die Eintracht

Das Hinspiel in München war 1:1 ausgegangen. Im DFB-Pokal-Achtelfinale setzte sich Leverkusen zuletzt mit 1:0 in München durch. Nur eine gute Woche nach dem Schlager bei Bayer treten die Münchner am 23. Februar (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) zu Hause gegen Verfolger Eintracht Frankfurt an. Zum sogenannten Südgipfel beim VfB Stuttgart kommt es für den Rekordmeister direkt danach am 28. Februar (Freitag, 20.30 Uhr). Einen Tag später empfängt Frankfurt dann um 18.30 Uhr Leverkusen.