Rekordmeister empfängt Doublesieger: FC Bayern gegen Bayer

Der FC Bayern freut sich am Samstag (18.30 Uhr) auf einen großen Fußball-Abend zur Wiesn-Zeit. Die Münchner empfangen Doublesieger Bayer Leverkusen. Nach einer titellosen Saison, in der Leverkusen am Ende mit 18 Punkten Vorsprung vor den Münchnern lag, brennt der FC Bayern auf Revanche. Man freue sich auf einen starken Gegner in der Allianz Arena, sagte Trainer Vincent Kompany.

In der Vorsaison war Kompany noch nicht dabei. Damals gab es in München ein packendes 2:2 mit einer wilden Schlussphase und einem Treffer in der Nachspielzeit. Das Rückspiel gewann Leverkusen mit 3:0. Man freue sich auf ein großes Spiel, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.