Bayern-Frauen setzen sich von Wolfsburg ab

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich am 14. Bundesliga-Spieltag etwas vom Dauerrivalen VfL Wolfsburg abgesetzt. Der Titelverteidiger feierte bei der TSG 1899 Hoffenheim einen 3:1 (1:1)-Sieg und liegt nun drei Punkte vor dem DFB-Pokalsieger.

Die Tabellenspitze wieder übernehmen kann Eintracht Frankfurt am Sonntagabend in der Partie gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Wolfsburg war am Freitagabend nur zu einem 0:0 beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln gekommen. Im Dezember hatte das Team von Trainer Tommy Stroot die Tabellenführung durch ein 0:1 auf der anderen Rheinseite bei Bayer Leverkusen verloren.

DFB-Auswahlspielerin Sehitler macht das 2:1

Dominika Grabowska (25. Minute) hatte Hoffenheim gegen den FC Bayern in Führung gebracht. Klara Bühl gelang der Ausgleich (34.) für die überlegenen Münchnerinnen. Die Nationalstürmerin scheiterte kurz nach der Pause mit einem Kopfball an TSG-Torfrau Laura Dick. Bühl bereitete dann aber das 2:1 durch ihre erst 18 Jahre alte DFB-Kollegin Alara Sehitler vor (71.). Vor 2829 Zuschauern nutzte Pernille Harder noch einen Konter zu ihrem siebten Saisontor (90.).