München-Trip läutet Eintracht-Festwochen ein

Dino Toppmöller äußerte kurz seine Vorfreude auf das Duell mit Ajax Amsterdam im Achtelfinale der Europa League, dann schickte der Trainer von Eintracht Frankfurt eine Kampfansage an Bundesliga-Primus Bayern München. «Wir werden den Bayern die Stirn bieten und fahren mit einem guten Selbstvertrauen hin», sagte Toppmöller vor dem Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Zwar komme in der Allianz-Arena «eine extreme Wucht», auf seine Mannschaft zu, «aber wir fahren als Tabellendritter nach München, spielen eine gute Saison. Wir wissen, dass wir eine absolute Top-Leistung brauchen. Aber wir haben in der Hinrunde gezeigt, dass wir Waffen haben, um ihnen wehzutun», bekräftigte der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer den eignen Anspruch.

Beim 3:3 im Hinspiel hatten die Frankfurter gegen den dominanten Rekordmeister aufopferungsvoll verteidigt und effizient gekontert. Das soll am Sonntag erneut gelingen. «Der Schlüssel wird sein: Ein guter Plan, eine top Leistung, ein Stück weit Spielglück und eine hohe Frustrationstoleranz gegen eine dominante Mannschaft, um Phasen in einem Fußballspiel zu überstehen, die nicht so viel Spaß machen», sagte Toppmöller.

Koch fehlt, Götze fraglich

Nicht helfen dabei kann Abwehrchef Robin Koch. Der 28 Jahre alte Nationalspieler hat seine Schulterverletzung noch nicht vollständig auskuriert und ist keine Option für einen Einsatz. «Für Robin wird es nicht reichen», sagte Toppmöller. Koch hatte sich die Verletzung Anfang Februar zugezogen und zuletzt schon in Mönchengladbach (1:1) und gegen Kiel (3:1) gefehlt.

Zudem bangt die Eintracht um den Einsatz von Mittelfeldspieler Mario Götze. «Er war gestern und heute krank und muss morgen für sich entscheiden, wie er sich fühlt», sagte Toppmöller. Sollte der Weltmeister von 2014 ausfallen, wäre dies «natürlich schade, weil Mario momentan in einer herausragenden Form ist, der Mannschaft eine sehr gute Stabilität gibt und sich auch positiv auswirken kann auf unseren Ballbesitzanteil», sagte der Eintracht-Coach. Dafür müsse der 32-Jährige aber hundertprozentig fit sein.

Auch wenn die Münchner zuletzt beim 0:0 in Leverkusen und 1:1 gegen Celtic Glasgow nicht überzeugen konnten, glaubt Toppmöller nicht an eine Mini-Krise. «Ich sehe bei den Bayern keine aktuell schwierige Phase. Sie sind souveräner Tabellenführer und in der Champions League weitergekommen», bekräftigte er die Favoritenrolle des Rekordmeisters.

Vorfreude auf Fortsetzung der Europa-Reise

Der Auftritt an der Isar läutet für die Eintracht ganz besondere Fußball-Festwochen ein. Noch vor der Länderspielpause kommt Titelverteidiger Bayer Leverkusen in den Frankfurter Stadtwald, danach stehen am 6. und 13. März die Europa-Duelle mit Ajax Amsterdam an.

«Wir freuen uns alle auf zwei tolle und friedliche Spiele. Es ist ein klangvolles und auch für unsere Fans ein besonderes Duell gegen ein Team, das sehr guten Fußball spielt. Es wird spannend auf dem Platz», kommentierte Toppmöller das Los.

Alkmaar oder Tottenham mögliche Gegner im Viertelfinale

Bei einem Weiterkommen wartet im Viertelfinale der Gewinner des Duells zwischen dem niederländischen Vertreter AZ Alkmaar und Tottenham Hotspur auf die Hessen, die den Wettbewerb 2022 gewinnen konnten. Auch in der Runde der letzten acht Teams könnten die Frankfurter im Rückspiel auf den Heimvorteil bauen. Das Finale steigt am 21. Mai in Bilbao.

Mit Ajax wartet zunächst aber eine knifflige Aufgabe. Der aktuelle Tabellenführer der Eredivisie wurde bisher 36 Mal niederländischer Meister und gehört zu nur fünf Vereinen, die den Europapokal der Landesmeister, die Champions League, den UEFA-Pokal und den Cup der Pokalsieger gewinnen konnten.